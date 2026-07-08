Вместо пользы – расстройство: 5 продуктов, которые лучше не есть сырыми

Не вся натуральная и полезная пища безопасна без термической обработки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинцы все чаще пытаются питаться здорово, предпочитая свежие продукты без лишней обработки. Однако не вся сырая пища одинаково безопасна.

Некоторые продукты без термической обработки могут содержать бактерии, вирусы или природные токсины, способные вызвать серьезное пищевое отравление. Об этом пишет издание NLC.

Фасоль, особенно красная, в сыром или недостаточно проваренном виде содержит токсин фитоагглютинин. Даже небольшое его количество может вызвать тошноту, рвоту, сильную боль в животе и диарею. Перед приготовлением фасоль рекомендуют замачивать, а затем хорошо проваривать.

Сырой картофель содержит соланин — природное токсическое вещество, концентрация которого особенно высока в позеленевших или проросших клубнях. Такой картофель может вызвать головную боль, тошноту, рвоту и другие симптомы отравления, поэтому его лучше выбросить.

Не лучший выбор для перекуса

Сырое тесто. Опасность представляет мука, которая не проходит термическую обработку и может содержать кишечную палочку (E. coli) или другие бактерии.

Яйца. Несмотря на то, что риск заражения сальмонеллой из-за сырых яиц сегодня ниже, чем несколько десятилетий назад, он полностью не исчез. Особенно нежелательно употреблять сырые яйца детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с пониженным иммунитетом.

Непастеризованное молоко. Хотя его часто называют более натуральным, именно пастеризация уничтожает опасные микроорганизмы. Сырое молоко может содержать листерию, сальмонеллу и другие патогены, поэтому людям из групп риска рекомендуют избегать его.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему не следует давать детям первые арбузы и клубнику, и чем еще можно отравиться в сезон ранних овощей.