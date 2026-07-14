Только не в банки: опытный повар назвала продукты, которые консервация просто испортит

Некоторые сезонные продукты лучше не закрывать в банки, ведь из-за этого они теряют пользу и вкус

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Лето – пора домашних заготовок, но далеко не все овощи, ягоды и зелень следует закрывать в банки. Некоторые продукты после консервирования теряют значительную часть полезных веществ и природного вкуса.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала опытная садовница из Днепропетровской области и повар 3-го разряда Ирина Семчишина.

По словам эксперта, прежде всего это касается разнообразной зелени. Укроп, петрушка, базилик, кинза, сельдерей, зеленый лук и другие ароматные травы прекрасно переносят заморозки, сохраняя свой запах и большую часть полезных свойств.

"Любая зелень хороша в замораживании, в сушке. Пользы больше, суеты меньше", — отмечает Ирина Семчишина.

То же, по ее словам, касается и ягод. Клубника, малина, черника, смородина, ежевика и другие сезонные плоды после замораживания остаются максимально приближенными к свежим. А при сушке из них можно получить натуральный продукт без большого количества сахара.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", опытный кулинар назвала лучшее время для закупки овощей на консервацию.