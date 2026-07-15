Що корисніше: рис, макарони чи картопля? Відповідь здивує багатьох

Цим питанням задаються усі, хто прагне перейти на здорове харчування

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Багато людей, які стежать за харчуванням, замислюються, що краще обрати на гарнір — картоплю, рис чи макарони. Усі три продукти часто потрапляють до списку "небажаних" через високий вміст вуглеводів, однак дієтологи наголошують: відмовлятися від них не варто.

Що з цього краще приготувати на гарнір і як зробити продукт максимально корисним, розповість "Телеграф" із посиланням на видання OK Diario.

Фахівці пояснюють, що картопля, рис і макарони є важливими джерелами складних вуглеводів, які забезпечують організм енергією. Саме ці речовини необхідні для роботи мозку, м'язів і внутрішніх органів.

Втім, однозначної відповіді на питання, який із трьох гарнірів найкорисніший, не існує. Кожен має свої переваги.

Головне - правильно приготувати

Наприклад, цільнозернові макарони та нешліфований рис містять більше клітковини, завдяки чому довше забезпечують відчуття ситості та повільніше підвищують рівень цукру в крові.

Картопля також не заслуговує на погану репутацію. Якщо її не смажити у великій кількості олії, а відварювати або запікати, вона стає цінним джерелом калію, вітаміну С і клітковини.

Дієтологи наголошують, що набагато важливіше звертати увагу не лише на гарнір, а й на весь прийом їжі. Якщо поєднати вуглеводи з овочами, білковими продуктами та корисними жирами, страва буде більш поживною та збалансованою.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", досвідчений кухар назвала продукти, які консервація просто зіпсує.