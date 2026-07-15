Що корисніше: рис, макарони чи картопля? Відповідь здивує багатьох
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Цим питанням задаються усі, хто прагне перейти на здорове харчування
Багато людей, які стежать за харчуванням, замислюються, що краще обрати на гарнір — картоплю, рис чи макарони. Усі три продукти часто потрапляють до списку "небажаних" через високий вміст вуглеводів, однак дієтологи наголошують: відмовлятися від них не варто.
Що з цього краще приготувати на гарнір і як зробити продукт максимально корисним, розповість "Телеграф" із посиланням на видання OK Diario.
Фахівці пояснюють, що картопля, рис і макарони є важливими джерелами складних вуглеводів, які забезпечують організм енергією. Саме ці речовини необхідні для роботи мозку, м'язів і внутрішніх органів.
Втім, однозначної відповіді на питання, який із трьох гарнірів найкорисніший, не існує. Кожен має свої переваги.
Наприклад, цільнозернові макарони та нешліфований рис містять більше клітковини, завдяки чому довше забезпечують відчуття ситості та повільніше підвищують рівень цукру в крові.
Картопля також не заслуговує на погану репутацію. Якщо її не смажити у великій кількості олії, а відварювати або запікати, вона стає цінним джерелом калію, вітаміну С і клітковини.
Дієтологи наголошують, що набагато важливіше звертати увагу не лише на гарнір, а й на весь прийом їжі. Якщо поєднати вуглеводи з овочами, білковими продуктами та корисними жирами, страва буде більш поживною та збалансованою.
Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", досвідчений кухар назвала продукти, які консервація просто зіпсує.