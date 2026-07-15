Почему кассиры "АТБ" сканируют быстрее, чем покупатели успевают складывать пакеты

Такие требования могут быть частью их работы

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Кассиры в супермаркетах часто работают настолько быстро, что покупатели едва успевают сложить свои покупки в пакет, как на них летят уже чужие товары. Такой темп давно замечают посетители магазинов, но мало кто задумывался, почему спешат работники.

Девушка под ником alla.hrabchak поделилась в социальной сети "Threads" этим наблюдением. Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей.

В комментариях предположили, что скорость может быть связана с внутренними показателями магазина. Некоторые пользователи отметили, что кассиры могут иметь определенные нормативы по количеству просканированных товаров за определенное время. По их словам, быстрое обслуживание может влиять на оценку работы работника, а медленный темп может иметь негативные последствия.

Ответ пользователя

В комментариях высказали свое мнение

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему в разных магазинах "АТБ" цены на одинаковые товары могут отличаться. В сети объяснили, что стоимость продукции зависит от нескольких условий, которые могут оказывать влияние на формирование цен в торговых точках.