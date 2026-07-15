Укр

Почему кассиры "АТБ" сканируют быстрее, чем покупатели успевают складывать пакеты

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
В сети обсудили работу кассиров магазина Новость обновлена 15 июля 2026, 17:10
В сети обсудили работу кассиров магазина. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такие требования могут быть частью их работы

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Кассиры в супермаркетах часто работают настолько быстро, что покупатели едва успевают сложить свои покупки в пакет, как на них летят уже чужие товары. Такой темп давно замечают посетители магазинов, но мало кто задумывался, почему спешат работники.

Девушка под ником alla.hrabchak поделилась в социальной сети "Threads" этим наблюдением. Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей.

В комментариях предположили, что скорость может быть связана с внутренними показателями магазина. Некоторые пользователи отметили, что кассиры могут иметь определенные нормативы по количеству просканированных товаров за определенное время. По их словам, быстрое обслуживание может влиять на оценку работы работника, а медленный темп может иметь негативные последствия.

Почему кассиры "АТБ" начинают пробивать товары следующего покупателя, пока предыдущий еще упаковывает свои покупки – ответ пользователя Threads
Ответ пользователя
Почему кассиры "АТБ" начинают пробивать товары следующего покупателя, пока предыдущий еще упаковывает свои покупки – ответ пользователя Threads
В комментариях высказали свое мнение

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, почему в разных магазинах "АТБ" цены на одинаковые товары могут отличаться. В сети объяснили, что стоимость продукции зависит от нескольких условий, которые могут оказывать влияние на формирование цен в торговых точках.

Теги:
#Касса #Кассир #Быстро #АТБ