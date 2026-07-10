Почему у разных "АТБ" цены на одинаковые товары отличаются: ответ сети
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Принципы ценообразования в супермаркетах зависят от многих факторов
Покупатели сети супермаркетов "АТБ" нередко сталкиваются с ситуацией, когда один и тот же товар в разных магазинах продается по разной цене.
Чтобы выяснить, почему так происходит и есть ли ограничения по разнице в стоимости, "Телеграф" обратился в службу поддержки торговой сети.
На вопрос, почему цены на одинаковые товары могут отличаться, оператор ответил, что на формирование стоимости влияет "много разных факторов". В то же время, конкретизировать, какие именно факторы имеются в виду, в службе поддержки не смогли, посоветовав ознакомиться с общедоступной информацией о ценообразовании.
Также "Телеграф" поинтересовался, существует ли предел разницы в стоимости одного и того же товара. Например, может ли цена в разных магазинах отличаться только на определенный процент.
В ответ оператор сообщил, что не может проконсультировать по этому вопросу, но отметил, что обычно в одном городе цены на товары одинаковы, а разница чаще возникает между магазинами, расположенными в разных городах.
Вероятно, это может происходить из-за разницы в логистических расходах, содержании магазинов, локальных акций, особенностях спроса и времени проведения переоценки товаров в разных магазинах.
Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", кассирша "АТБ" рассказала, почему из магазинов исчезают любимые товары, а вместо мировых брендов на полках появляется "Своя лінія".