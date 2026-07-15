Чому касири "АТБ" сканують швидше, аніж покупці встигають складати пакети

Такі вимоги можуть бути частиною їхньої роботи

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Касири в супермаркетах часто працюють настільки швидко, що покупці ледве встигають скласти свої покупки у пакет, як на них вже летять чужі товари. Такий темп давно помічають відвідувачі магазинів, але мало хто замислювався, чому працівники поспішають.

Дівчина під ніком alla.hrabchak поділилася у соціальній мережі "Threads" цим спостереженням. Публікація викликала активне обговорення серед користувачів.

У коментарях припустили, що швидкість може бути пов’язана з внутрішніми показниками магазину. Деякі користувачі зазначили, що касири можуть мати певні нормативи щодо кількості просканованих товарів за певний час. За їхніми словами, швидке обслуговування може впливати на оцінку роботи працівника, а повільний темп може мати негативні наслідки.

Відповідь користувача

У коментарях висловили свою думку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чому в різних магазинах "АТБ" ціни на однакові товари можуть відрізнятися. У мережі пояснили, що вартість продукції залежить від кількох умов, які можуть впливати на формування цін у торгових точках.