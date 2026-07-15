У "АТБ" появился новый "серый" магазин: в чем его отличие от "черных" и "синих"

Открытие торговой точки произошло 15 июля

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У сети супермаркетов "АТБ" появился новый формат магазинов. Теперь к уже привычным "черным", "синим" и "зеленым" маркетам добавился еще один вид — "серые".

Об этом "Телеграфу" рассказали в техподдержке компании.

Новый вид "АТБ": что известно

Речь идет об экспериментальном магазине нового формата, который открылся в Киеве 15 июля по ул. Машиностроительная, 27.

Серое АТБ. Фото - Труха Украина

Отличия нового формата

Согласно информации в открытых источниках, которую подтвердили сотрудники сети, в нем будут такие "фишки":

кофе-поинт;

свежая выпечка;

"гастрорыночек";

пицца;

хот-доги;

кассы самообслуживания.

Главные отличия от крупных магазинов "АТБ" – меньшая торговая площадь и новое цветовое решение: в дизайне преобладают светло-серые тона.

Основные отличия между разными "АТБ"

"Синие" супермаркеты — классический "базовый" формат сети, знакомый покупателям еще с нулевых годов;

Синее АТБ

"Черным" присущ более широкий ассортимент товара — свежая выпечка, кофейные аппараты и т.д. Разница больше обусловлена не цветом, а тем, что новые "АТБ" занимают большую площадь (важно отметить, что даже "синие" "АТБ" реконструируют и переводят в новый формат, но не всегда удается в них втиснуть свежую выпечку или кофе-зону). То есть, "черные" "АТБ" — это новая, более продвинутая версия стандартных магазинов сети.

Черное АТБ

"Зеленые" же магазины "АТБ" Express (работают в Днепре и Запорожье) изначально имели новую концепцию — магазины у дома с рядом отличий от стандартных магазинов:

Зеленое АТБ

сквозные кассы,

впервые тестировались различные новые услуги, например, свежее мясо, выпечка и разливное пиво.

новый дизайн;

в "АТБ" Express установлено холодильное и морозильное оборудование последнего поколения, новейшая система освещения, утепления, отопления и рекуперации энергии.

Планировалось, что тестирование формата продлится до конца 2018 года. Однако, как можно видеть, "АТБ", вероятно, так и не приняла окончательного решения по масштабированию, хотя сообщалось, что эксперимент показывал положительную динамику.

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