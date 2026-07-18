Хозяйки удивлены результатом: это копеечное средство легко удаляет известковый налет (видео).

Белые пятна на кранах, душевых и раковинах – одна из самых распространенных проблем в ванной комнате и на кухне.

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Они появляются из-за жесткой воды, которая оставляет после высыхания минеральные отложения, постепенно накапливающиеся на поверхностях. Даже регулярная уборка не всегда помогает полностью избавиться от такого налета, а дорогостоящие средства могут не оправдать ожиданий. Впрочем, пользователи TikTok поделились простым домашним способом, для которого понадобятся уксус и бумажные полотенца. Об этом говорится на TikTok-странице "elen_lifehacks".

Причина появления белых пятен на сантехнике – соли кальция и магния, содержащиеся в водопроводной воде. После высыхания капель они остаются на поверхности и образуют жесткий слой, который со временем становится все сложнее удалить. Особенно заметны такие следы на блестящих кранах и темных поверхностях, где даже небольшие загрязнения сразу бросаются в глаза.

Автор популярного видео показала, как с помощью обычного белого уксуса можно вернуть сантехнике чистоту и блеск. Для этого нужно сложить бумажное полотенце в несколько слоев, хорошо пропитать его уксусом и плотно обернуть участок с известковым налетом. Такой "компресс" следует оставить примерно на 5-10 минут, чтобы кислота в уксусном составе успела размягчить минеральные отложения.

После этого поверхность достаточно протереть мягкой салфеткой из микрофибры или губкой и смыть остатки средства водой. При необходимости процедуру можно повторить, если налет скапливался длительное время. Именно простота этого метода сделала его популярным среди пользователей соцсетей, ведь необходимые средства обычно уже дома.

В то же время, перед использованием уксуса важно учитывать материал поверхности. Кислотные средства не рекомендуют применять на натуральном камне, мраморе и некоторых чувствительных покрытиях, поскольку они могут повредить их структуру. Для обычной металлической сантехники уксус часто становится доступной альтернативой специальным средствам против известкового налета.

Регулярный уход поможет избежать накопления сложных загрязнений и сохранит блестящую сантехнику надолго. Простой домашний способ с уксусом может стать полезным решением для тех, кто хочет поддерживать чистоту без лишних трат и резкого запаха агрессивной химии.