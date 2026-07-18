Господині здивовані результатом: цей копійчаний засіб легко видаляє вапняний наліт (відео)

Білі плями на кранах, душових лійках і раковинах — одна з найпоширеніших проблем у ванній кімнаті та на кухні.

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Вони з’являються через жорстку воду, яка залишає після висихання мінеральні відкладення, що поступово накопичуються на поверхнях. Навіть регулярне прибирання не завжди допомагає повністю позбутися такого нальоту, а дорогі засоби можуть не виправдати очікувань. Утім, користувачі TikTok поділилися простим домашнім способом, для якого знадобляться лише оцет і паперові рушники. Про це йдеться на TikTok-сторінці "elen_lifehacks".

Причина появи білих плям на сантехніці — солі кальцію та магнію, які містяться у водопровідній воді. Після висихання крапель вони залишаються на поверхні та утворюють твердий шар, який з часом стає дедалі складніше видалити. Особливо помітними такі сліди стають на блискучих кранах і темних поверхнях, де навіть невеликі забруднення одразу кидаються в очі.

Авторка популярного відео показала, як за допомогою звичайного білого оцту можна повернути сантехніці чистоту та блиск. Для цього потрібно скласти паперовий рушник у кілька шарів, добре просочити його оцтом і щільно обгорнути ділянку з вапняним нальотом. Такий "компрес" варто залишити приблизно на 5–10 хвилин, щоб кислота в складі оцту встигла розм’якшити мінеральні відкладення.

Після цього поверхню достатньо протерти м’якою серветкою з мікрофібри або губкою та змити залишки засобу водою. За потреби процедуру можна повторити, якщо наліт накопичувався тривалий час. Саме простота цього методу зробила його популярним серед користувачів соцмереж, адже необхідні засоби зазвичай уже є вдома.

Водночас перед використанням оцту важливо враховувати матеріал поверхні. Кислотні засоби не рекомендують застосовувати на натуральному камені, мармурі та деяких чутливих покриттях, оскільки вони можуть пошкодити їхню структуру. Для звичайної металевої сантехніки оцет часто стає доступною альтернативою спеціальним засобам проти вапняного нальоту.

Регулярний догляд допоможе уникнути накопичення складних забруднень і збереже сантехніку блискучою надовго. Простий домашній спосіб із оцтом може стати корисним рішенням для тих, хто хоче підтримувати чистоту без зайвих витрат і різкого запаху агресивної хімії.