Такие носил Медвдечук: какие часы в коллекции у нового премьера Корецкого (фото)

Аксессуар политика стоит, как квартира

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Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий, до назначения возглавлявший ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта", оказался ценителем швейцарских часов премиумкласса. В его коллекции есть модели, стоимость которых сравнима с ценой элитного автомобиля или квартиры.

Поданным Threads-аккаунта cats_and_watches, самыми дорогими часами, которыми располагает премьер-министр, называют Patek Philippe Nautilus. В зависимости от модели и состояния его стоимость на вторичном рынке может составить около 115 тысяч евро.

Часы Корецкого Patek Philippe Nautilus. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Patek Philippe Nautilus считается одной из самых известных и престижных моделей швейцарского часового бренда. Ее часто выбирают мировые знаменитости, в том числе футболист Лионель Месси, баскетболист Леброн Джеймс, Криштиану Роналду и боец Конор Макгрегор.

В Украине одним из самых известных владельцев часов этой марки к своему аресту был подозреваемый в госизмене кум Путина Виктор Медведчук, имевший большую коллекцию моделей Patek Philippe. К слову, этот аксессуар реализовал АРМА на аукционе за 1 271 503,00 гривен, которые поступили в госбюджет.

Не менее известной моделью в его подборке является Rolex Cosmograph Daytona. Как отмечают авторы Threads-сообщения, именно эти часы Корецкий носят чаще всего. Его ориентировочная рыночная стоимость оценивается примерно в 28 тысяч евро, хотя цена отдельных версий может быть еще выше. В коллекцию также входит классический Breguet Classique, оцениваемый примерно в 9 тысяч евро.

Часы Корецкого Rolex Cosmograph Daytona. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Часы Корецкого Breguet Classique. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Впрочем, этими моделями список не ограничивается. Согласно электронной декларации Сергея Корецкого за 2025 год, среди его личных аксессуаров также указаны два часа Ulysse Nardin и Opus. Их стоимость в декларации не указывается, однако оба бренда относятся к премиальному сегменту швейцарского часового рынка.

Напомним, что супруга премьер-министра Ирина Корецкая также владеет дорогими аксессуарами, в том числе сумками Hermès, Chanel, ювелирными изделиями Cartier, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels, Chopard, а также люксовыми автомобилями. Все эти активы отражены в электронной декларации должностного лица.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мэр Львова Садовый удивил скромными часами. Аксессуар чиновника довольно дешевый.