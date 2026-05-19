"Изысканная роскошь" под крылом у Путина: как живет посынок Медведчука в Москве

Сын Марченко имеет бизнес в оккупированном Донецке

Семья пасынка Виктора Медведчука, похоже, неплохо обустроилась в России после бегства из Украины. Однако оказалось, что пасынок кума Путина Богдан Марченко получил российский паспорт, живет в Москве и приобщился к бизнесу, связанному с оккупированными территориями Украины.

Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо". А его жена Екатерина в это время ищет няню для квартиры на 200 квадратов в престижных Хамовниках и фотографирует российских звезд. Журналисты установили, что Богдан Марченко уехал из Украины и поселился в Москве еще 14 февраля 2022 и с тех пор не возвращался.

Впоследствии журналисты нашли и самое жилье — элитную квартиру с видом на храм Христа Спасителя. Интерьер жилья раньше даже публиковали в дизайнерском журнале – натуральный мрамор, мебель европейских брендов, американские аксессуары и "атмосфера изысканной роскоши".

При этом официального бизнеса в России Екатерина Марченко не имеет. Она занимается фотографией, организует съемки и пыталась работать с российскими знаменитостями. Анонсировала фотосессию с Филиппом Киркоровым, но фото с ним так и не появились. В ее Instagram есть съемки с Ани Лорак. А еще — сумки за более 2 тысяч долларов и аксессуары, цена которых может доходить до 26 тысяч долларов.

Богдан Марченко с женой и сыном. Фото из сети

Сам Богдан Марченко, по данным расследования, в начале 2026 стал соучредителем российской компании "Инвестнова". Из-за нее он связан с бизнесом на оккупированных территориях Украины. Журналисты утверждают, что у структуры есть доли в компании, зарегистрированной в оккупированном Донецке, а ее руководителем является бывший боевик так называемой "ДНР" Александр Ненич.

Также расследователи напомнили, что в Украине Богдан Марченко до сих пор владеет, по меньшей мере, шестью объектами недвижимости. Среди них — дома и земельные участки в Киеве, в том числе рядом с имением Медведчука на улице Монтажников. После начала полномасштабной войны это здание, по данным журналистов, охраняли украинские полицейские по договору с Марченко.

Кто такой Богдан Марченко?

Богдан Марченко – сын Оксаны Марченко от первого брака, но в медиа его чаще называют "пасинком Медведчука". Он учился в Европе, а в 2020 году громко сыграл свадьбу с фотографией Екатериной Чернышук.

Богдан Марченко с женой

На празднике выступали украинские звезды, в частности Макс Барских, Надя Дорофеева, Светлана Лобода и Верка Сердючка. Ведущим был Григорий Решетник. После побега семьи в РФ Марченко получил российский паспорт и присоединился к бизнесу, связанному с оккупированными территориями Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит 71-летний Виктор Медведчук, живущий в Москве. Он похудел и осунулся.