Maserati, миллионы и сумки Hermes: как живет "золотая" жена кандидата в премьеры Корецкого

"Слабостью" Ирины являются дорогие сумочки

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Жена главного кандидата на пост премьер-министра Украины Сергея Корецкого, Ирина, любит люксовые аксессуары и разъезжает на дорогих автомобилях. Одни только украшения успешной бизнес-леди и супруги главы "Укрнафты" обошлись семейству в миллионы гривен.

Об этом свидетельствуют данные в официальной декларации Сергея Корецкого за 2025 год.

Недвижимость

Ирина владеет земельными участками в Волынской области — на 1799 квадратов за 49 200 гривен и на 1960 квадратов за 49 500 гривен. Также бизнес-леди с 2025 года арендует два нежилых помещения в Киеве — площадью 71,9 и 287,2 квадрата, принадлежащие ООО "Перлина Пасажу" (стоимость не указана).

Живет семейство в арендованном доме в Козине под Киевом, а также имеет право бесплатного пользования квартирой в столице стоимостью 2 500 000 гривен.Автопарк

Автопарк

Передвигается жена возможного будущего премьера Украины на Maserati 2021 года выпуска за 3 068 000 гривен. Кроме того, супруги пользуются двумя автомобилями компании "Санеко -Груп", Range Rover (2017 года за 3 779 125 гривен) и Mercedes (2018 года за 2 127 242).

Декларация Сергея Корецкого

Тяжелый люкс

"Слабостью" Ирины, судя по декларации, являются дорогие аксессуары. У предпринимательницы целая коллекция люксовых сумочек и часов: сумка Chanel, пять сумок Hermes моделей Kelly и Birkin, часы Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Nautilus и Hublot, а также украшения марок Chopard, Tiffany and Co., Van Cleef & Arpels и Cartier.

Стоимость сумок Hermes

Цены многих украшений не указаны в декларации. Из ценников, которые имеются, можно отметить следующие:

Кольцо Tiffany — 546 210 гривен;

браслет Cartier — 485 033 гривен;

еще один браслет Cartier — 452 387 гривен;

и еще один браслет Cartier — 2 077 440.

Декларация Сергея Корецкого

Доходы и сбережения

Доход Ирины Корецкой за 2025 год составил около 4,9 миллиона гривен. Из них наибольшую часть — 3,2 миллиона гривен — принесла ее независимая профессиональная деятельность.

Остальное — проценты по вкладам, зарплата в "Санеко Трейд" и доход от продажи движимого имущества на сумму 672 тысячи гривен.

На её счетах находилось около 4,94 миллиона гривен, порядка 311 тысяч долларов и незначительная сумма в евро.

Декларация Сергея Корецкого

Декларация Сергея Корецкого

Что известно об Ирине Корецкой

Супруга возможного будущего премьер-министра Украины Ирина Павловна Корецкая в девичестве носила фамилию Моружко.

Ей принадлежат 100% долей в компаниях ООО "ФОРТЕКС ЕНЕРДЖІ" (торговля газом, стоимость доли — 2,5 млн грн) и ООО "НОВА КАВОВА КУЛЬТУРА" (производство чая и кофе).

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о главе НАК "Нафтогаз Украины" Корецком и его послужном списке.