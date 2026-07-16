Клад в дедушкином ящике: от каких наручных часов времен СССР сходит с ума современная молодежь

За этими моделями охотятся коллекционеры

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У многих украинцев до сих пор дома лежат вещи, которые десятилетиями не привлекали внимания. Старые механические часы советских времен часто оказываются в ящиках или коробках вместе с другими семейными вещами. Однако некоторые из них сегодня стали желанными экспонатами для коллекционеров и могут стоить сотни, а иногда и более тысячи долларов.

"Телеграф" рассказывает, какие модели часов, выпущенных в СССР, сейчас считаются самыми ценными и сколько за них готовы заплатить ценители винтажной техники.

"Стрела" — часы, побывавшие в космосе

Одной из самых ценных моделей считается хронограф "Стрела", изготовленный на механизме 3017 года. Именно такие часы были на руке космонавта Алексея Леонова во время первого в истории выхода человека в открытый космос в 1965 году.

Часы "Стрела". Фото: reddit.com

Этот аксессуар пользуется спросом не только из-за своей истории, но и из-за сложного механизма с функцией хронографа. Если часы сохранились в оригинальном состоянии и исправно работают, их стоимость на коллекционном рынке может составлять примерно от 500 до 1500 долларов.

"Ракета Полярная" — часы, которые показывают 24 часа

Еще одна редкая модель – "Ракета Полярная", созданная для полярников, работавших в Антарктиде. Через полярный день и ночь там сложно ориентироваться по обычному 12-часовому циферблату, поэтому инженеры разработали часы с полным 24-часовым кругом.

Часы "Ракета Полярная". Фото: poljot24.de

Именно эта особенность сделала модель культовой среди коллекционеров. Оригинальные экземпляры 1970-х годов могут стоить от 600 до 1200 долларов.

"Океан" и "Штурманские" — часы, которые не продавали всем

Модели Океан и Штурманские в свое время были служебными часами. Их получали военные моряки и летчики, а в обычных продажах они практически не встречались. Они оснащались надежным механизмом 3133, имели функцию хронографа и отличались крепким корпусом.

Часы "Океан". Фото: etsy.com

На вторичном рынке ранние версии "Океана" оценивают примерно в 400-800 долларов, тогда как за оригинальные "штурманские" коллекционеры готовы заплатить от 300 до 600 долларов.

"Восток Амфибия СВЧ-30" — часы для военных водолазов

Не каждая "Амфибия" дорога. Наибольшую ценность имеет специальная модификация СВЧ-30, изготавливаемая для нужд Министерства обороны СССР.

Часы Восток Амфибия СВЧ-30. Фото: sputnikwatch.com

Модель получила усиленный корпус из нержавеющей стали, толстые стекла и улучшенную защиту от воды. Она была рассчитана на погружение до 300 метров. Сегодня за такие часы в хорошем состоянии могут предложить от 500 до 1000 долларов.

"Луч" и "Полет De Luxe" — снова вернулись в моду

Спросом пользуются не только военные или космические модели. Все больше поклонников находят ультратонкие классические часы 1960–1970-х годов. "Луч" и "Полет De Luxe" имеют минималистичный дизайн и очень тонкий корпус, толщина которого составляла около восьми миллиметров.

Часы Полет De Luxe. Фото: olx.ua

Большинство таких моделей продается за 50–150 долларов. В то же время редкие версии в золотых корпусах могут стоить от 500 до 900 долларов.

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