Такий носив Медвдечук: який годинник у колекції у нового прем'єра Корецького (фото)

Аксесуар політика коштує, як квартира

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Новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький, який до призначення очолював ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта", виявився поціновувачем швейцарських годинників преміумкласу. У його колекції є моделі, вартість яких можна порівняти з ціною елітного автомобіля чи квартири.

За даними Threads-акаунту cats_and_watches, найдорожчим годинником, який має прем'єр-міністр, називають Patek Philippe Nautilus. Залежно від моделі та стану його вартість на вторинному ринку може становити близько 115 тисяч євро.

Годинник Корецького Patek Philippe Nautilus. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Patek Philippe Nautilus вважається однією з найвідоміших і найпрестижніших моделей швейцарського годинникового бренду. Її часто обирають світові знаменитості, зокрема футболіст Ліонель Мессі, баскетболіст Леброн Джеймс, Кріштіану Роналду та боєць Конор Макгрегор.

В Україні одним із найвідоміших власників годинників цієї марки до свого арешту був підозрюваний у держзраді кум Путіна Віктор Медведчук, який мав велику колекцію моделей Patek Philippe. До слова, цей аксесуар реалізувало АРМА на аукціоні за 1 271 503,00 гривень, які надійшли до держбюджету.

Не менш відомою моделлю у його добірці є Rolex Cosmograph Daytona. Як зазначають автори Threads-допису, саме цей годинник Корецький носить найчастіше. Його орієнтовна ринкова вартість оцінюється приблизно у 28 тисяч євро, хоча ціна окремих версій може бути ще вищою. До колекції також входить класичний Breguet Classique, який оцінюють приблизно у 9 тисяч євро.

Годинник Корецького Rolex Cosmograph Daytona. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Годинник Корецького Breguet Classique. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Втім, цими моделями перелік не обмежується. Згідно з електронною декларацією Сергія Корецького за 2025 рік, серед його особистих аксесуарів також зазначені два годинники Ulysse Nardin та Opus. Їхня вартість у декларації не вказується, однак обидва бренди належать до преміального сегмента швейцарського годинникового ринку.

Нагадаємо, що дружина прем'єр-міністра Ірина Корецька також володіє дорогими аксесуарами, зокрема сумками Hermès, Chanel, ювелірними виробами Cartier, Tiffany & Co., Van Cleef & Arpels, Chopard, а також люксовими автомобілями. Усі ці активи відображені в електронній декларації посадовця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мер Львова Садовий здивував скромним годинником. Аксесуар чиновника доволі дешевий.