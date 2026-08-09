Скважина, септик и новая крыша: во сколько украинской семье обошелся ремонт дома в селе (видео)

Украинцы делают ремонт в купленном в селе доме

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Покупка старого сельского дома кажется выгодной лишь до тех пор, пока не начинаются ремонтные работы. Семья Никифоровых наглядно показала, сколько стоит ремонт и обустройство такого жилья в Хмельницкой области.

В их доме были проведены все коммуникации, кроме водоснабжения, а потому они начали с бурения скважины и монтажа септика. Об этом пара рассказала в своем блоге в Instagram.

Демид и Марина Никифоровы рассказали, сколько им стоил каждый этап ремонта.

Расходы на скважину, септик и благоустройство участка

Скважина: на их участке пробурили скважину глубиной 51 метр, установили насос и провели воду. Это обошлось в 68,5 тысячи гривен .

на их участке пробурили скважину глубиной 51 метр, установили насос и провели воду. Это обошлось в . Септик и участок: конструкция из двух бетонных колец (в более чем 10 метрах от скважины), земляные работы, прокладка труб, засыпка щебнем и вырубка лишних деревьев обошлись в 96 тысяч гривен.

Затраты на новую крышу

Несмотря на нормальное состояние старой крыши, ее решили заменить для долговечности и красоты. Сами кровельные работы заняли около 10 часов.

Материалы (всего — 227 тысяч гривен):

Кровельный материал— 166 тысяч гривен .

. Доски (частичная замена) — 53 тысячи гривен .

. Минеральная вата — 8 тысяч гривен .

. Работа и сопутствующие расходы: услуги мастеров стоили 175 тысяч гривен, а на питание и воду для строителей ушло еще около 3 тысяч гривен.

В итоге новая крыша обошлась примерно в 405 тысяч гривен. Теперь владельцы думают над следующим шагом — ремонтом фасада или установкой забора и ворот.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове сдают дом за копейки. В нем нет современного ремонта, но есть базовая мебель и бытовая техника.