Свердловина, септик та новий дах: у скільки українській сім’ї обійшовся ремонт будинку в селі (відео)

Українці роблять ремонт у купленому у селі будинку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Купівля старого сільського будинку здається вигідною лише доти, доки не розпочинаються ремонтні роботи. Родина Нікіфорових наочно показала, скільки коштує ремонт та облаштування такого житла у Хмельницькій області.

В їхньому будинку були проведені всі комунікації, крім водопостачання, а тому вони почали з буріння свердловини та монтажу септика. Про це пара розповіла у своєму блозі в Instagram.

Демід та Марина Нікіфорови розповіли, скільки їм коштував кожен етап ремонту.

Витрати на свердловину, септик та доброустрій ділянки

Свердловина: на їхній ділянці пробурили свердловину завглибшки 51 метр, встановили насос та провели воду. Це коштувало 68,5 тисячі гривень .

на їхній ділянці пробурили свердловину завглибшки 51 метр, встановили насос та провели воду. Це коштувало . Септик та ділянка: конструкція з двох бетонних кілець (за понад 10 метрів від свердловини), земляні роботи, прокладання труб, засипка щебенем та вирубування зайвих дерев обійшлися у 96 тисяч гривень.

Витрати на новий дах

Попри нормальний стан старого даху, його вирішили замінити для довговічності та краси. Самі покрівельні роботи зайняли близько 10 годин.

Матеріали (всього — 227 тисяч гривень):

Покрівельний матеріал — 166 тисяч гривень .

. Дошки (часткова заміна) — 53 тисячі гривень .

. Мінеральна вата — 8 тисяч гривень .

. Робота та супутні витрати: послуги майстрів коштували 175 тисяч гривень, а на харчування та воду для будівельників пішло ще близько 3 тисяч гривень.

У результаті новий дах коштував приблизно 405 тисяч гривень. Тепер власники думають над наступним кроком — ремонтом фасаду чи встановленням огорожі та воріт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові здають будинок за копійки. У ньому немає сучасного ремонту, але є базові меблі та побутова техніка.