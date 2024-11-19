Забрал "красную кнопку" себе окончательно. Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ
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Ядерное оружие – средство сдерживания в РФ
Во вторник, 19 ноября, президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Он подписал основы госполитики ядерного сдерживания.
Об этом сообщают росСМИ. Отмечается, что теперь "ядерка" может быть применена, в частности, в случае достоверных данных о массовом пуске БпЛА и ракет в Россию.
В документе указано, что политика ядерного сдерживания предусматривает:
- Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ;
- Агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока;
- Госполитика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер.
Больше об обновленной ядерной доктрине РФ читайте по ссылке.