После инициативы Здеховского ЕС готовит запрет на въезд для россиян, воевавших против Украины

Европейский Союз готовит предложения по ограничению въезда для российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины. Одним из политических импульсов к общеевропейскому решению стала инициатива чешского депутата Европарламента Томаша Здеховского, который призвал закрыть Шенгенскую зону для лиц, причастных к российской агрессии, сообщает Guildhall.

Здеховский, депутат Европарламента от Христианско-демократического союза — Чехословацкой народной партии и группы Европейской народной партии, инициировал совместное письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. В обращении евродепутаты призвали ввести единый для всего ЕС механизм запрета на въезд и выдачу виз россиянам, которые активно участвовали в войне против Украины.

"Если мы хотим серьезно относиться к безопасности и международному праву, мы должны действовать едино и последовательно", — заявил Здеховский.

По его словам, Европейский Союз не может одновременно говорить об ответственности за военные преступления и терпимо относиться к свободному передвижению людей, участвовавших в российской агрессии.

"Мы не можем закрывать глаза на то, что люди, участвовавшие в жестокой агрессии против Украины, могут представлять прямую угрозу безопасности наших граждан", — подчеркнул депутат.

После обсуждения этого вопроса на уровне ЕС Кая Каллас заявила, что к июньскому заседанию Европейского совета должны быть подготовлены предложения по ограничению въезда в Европейский Союз для бывших российских комбатантов.

Комментируя инициативу в разговоре с Guildhall Здеховский заявил — "Мы делаем все возможное для усиления давления на Россию и перекрытия каналов инфильтрации как российской агентуры, так и в целом лиц непосредственно причастных к агрессии против Украины. Это один из шагов комплекса планируемых в ЕС мероприятий по усилению давления на РФ".

Инициатива Здеховского продолжает линию, которую ранее активно продвигала Эстония. Таллинн уже ввел национальные запреты на въезд для россиян, воевавших против Украины, и призвал распространить такой подход на весь ЕС. Эстонская сторона предупреждает, что речь идет не только о моральной ответственности, но и о прямой угрозе безопасности: люди с боевым опытом, связями с российскими силовыми структурами или криминальным прошлым могут быть использованы в рамках более широких гибридных операций России против Европы.

Напомним, ранее Украина также поддержала идею общеевропейского запрета на въезд для россиян, участвовавших в войне против Украины.