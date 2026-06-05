Что категорически запрещено делать в праздник 5 июня
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В этот день верующие отмечают праздник и придерживаются некоторых запретов
В пятницу, 5 июня, православные и греко-католики почитают память князя Игоря Черниговского и Киевского. В свое время он был причислен Церковью к лику святых страстотерпцев. В этот день верующие придерживаются некоторых запретов и наблюдают за погодой.
"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о празднике, главных запретах и погодных приметах на этот день.
Церковный праздник 5 июня
5 июня по новоюлианскому календарю почитают память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. Правнук Ярослава Мудрого, он правил в Киеве в XII веке в разгар междоусобных войн. После поражения в битве и тяжелой болезни князь решил оставить борьбу за власть, принял монашеский постриг и посвятил себя Богу. Однако в 1147 году он трагически погиб: разъяренная толпа ворвалась в храм и убила его прямо во время молитвы.
За смирение и мученическую смерть Церковь причислила князя Игоря к лику святых страстотерпцев. По преданию, во время его отпевания свечи в храме загорелись сами собой. Позже, в 1150 году, мощи святого были перенесены его братом в Чернигов и погребены в Спасо-Преображенском соборе.
Что нельзя делать сегодня?
- Запрещено рассказывать кому-то свои сны, так как сновидения могут оказаться вещими.
- Нельзя ссориться, злословить, завидовать, жадничать.
- Не советуют поднимать на дороге найденные деньги, украшения или другие вещи.
- Нежелательно заводить новые знакомства — они могут обернуться обманом или разочарованием.
Погодные приметы на 5 июня
- Если ясный и теплый день — к хорошему урожаю зерна и овса.
- Если есть роса поутру — к богатому урожаю овощей и хлебов.
- Если туман стелется над водой — летом будет много грибов.
- Если ветер северный или северо-западный – будет ухудшение погоды.
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