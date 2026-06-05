Что категорически запрещено делать в праздник 5 июня

В этот день верующие отмечают праздник и придерживаются некоторых запретов

В пятницу, 5 июня, православные и греко-католики почитают память князя Игоря Черниговского и Киевского. В свое время он был причислен Церковью к лику святых страстотерпцев. В этот день верующие придерживаются некоторых запретов и наблюдают за погодой.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о празднике, главных запретах и погодных приметах на этот день.

Церковный праздник 5 июня

5 июня по новоюлианскому календарю почитают память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского. Правнук Ярослава Мудрого, он правил в Киеве в XII веке в разгар междоусобных войн. После поражения в битве и тяжелой болезни князь решил оставить борьбу за власть, принял монашеский постриг и посвятил себя Богу. Однако в 1147 году он трагически погиб: разъяренная толпа ворвалась в храм и убила его прямо во время молитвы.

За смирение и мученическую смерть Церковь причислила князя Игоря к лику святых страстотерпцев. По преданию, во время его отпевания свечи в храме загорелись сами собой. Позже, в 1150 году, мощи святого были перенесены его братом в Чернигов и погребены в Спасо-Преображенском соборе.

День памяти князя Игоря Черниговского и Киевского. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Что нельзя делать сегодня?

Запрещено рассказывать кому-то свои сны, так как сновидения могут оказаться вещими.

Нельзя ссориться, злословить, завидовать, жадничать.

Не советуют поднимать на дороге найденные деньги, украшения или другие вещи.

Нежелательно заводить новые знакомства — они могут обернуться обманом или разочарованием.

Погодные приметы на 5 июня

Если ясный и теплый день — к хорошему урожаю зерна и овса.

Если есть роса поутру — к богатому урожаю овощей и хлебов.

Если туман стелется над водой — летом будет много грибов.

Если ветер северный или северо-западный – будет ухудшение погоды.

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