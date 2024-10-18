Спит с ней в одной кровати: особый друг помог Кейт Миддлтон преодолеть рак

У принцессы есть особый компаньон, который помогал ей во время лечения рака

Как выяснилось, у Кейт Миддлтон, которая этим летом проходила курс химиотерапии, был и есть особенный друг, который, кроме мужа и детей, помогал ей пережить проблемы со здоровьем. Против этих "отношений" не был против и принц Уильям.

На днях герцог Уэльский посетил местный колледж в Каллингтоне, чтобы встретиться со студентами и сотрудниками. Там его приветствовали и питомцы из отдела управления животными.

Одна из владелиц заявила, передает gbnews, что Уильям был влюблен в ее маленькую собачку. С ней он поделился, что вместе с женой Кэтрин они ухаживают за черным спаниелем по кличке Орла. "Он сказал, что его маленькая собака спит с ними на кровати ночью, с ним и Кейт", — рассказала женщина.

Принц Уильям в колледже в Каллингтоне 17 октября. Фото: Getty Images

Орла была подарена герцогам Уэльским родным братом Кейт Джеймсом Миддлтоном летом 2020 года. Их первый черный спаниель по кличке Лупо умер в ноябре того же года. Как пишет издание livemint, Орла стала огромным источником утешения для Кейт во время ее лечения рака.

У принца и принцессы Уэльских в настоящее время есть спаниель по кличке Орла

Напомним, что после окончания курса химиотерапии Кейт Миддлтон отправилась в "особое жизненное путешествие" с принцем Уильямом. Как подметила королевский эксперт Тесса Данлоп, первое публичное мероприятие для будущей королевы Британии после лечения рака стало "началом ее новой эры".