Украина перешла на летнее время: как узнать, который час

Ночью 30 марта украинцы перевели стрелки часов на час вперед

В Украине в последнее воскресенье марта, которое в этом году пришлось на 30 число, перешли на летнее время. Стрелки часов перевели вперед на один час. Который сейчас час можно узнать с помощью специальных сервисов.

"Телеграф" собрал несколько таких для вас. Отметим, что современные гаджеты осуществляют сезонную смену времени автоматически.

Узнать точное время можно через Интернет. Для этого нужно воспользоваться поиском Google. Введите запрос "точное время Украина", "узнать точное время в Киеве". Сразу под поисковой строкой появится правильное время. Также в сети есть специальные сервисы, например: 24timezones, time.is, city-time.org и ряд других.

Еще один способ — мобильная связь. Несмотря на то, что большинство смартфонов производят изменение времени автоматически, и проснувшись их пользователи уже видят правильное время, мобильные операторы предлагают дополнительную услугу, позволяющую узнать точное время. Обычно она бесплатна.

Наберите *160# и нажмите кнопку вызова. Этой услугой можно воспользоваться, даже если на счету нет денег. После отправки запроса пользователь получит СМС с указанием времени, даты и дня недели.

Если вдруг у вас все еще есть стационарный телефон, он тоже поможет узнать точное время. Для этого нужно позвонить на номер 121. Однако, если вы обратитесь в эту службу, набрав с мобильного телефона, за вызов придется заплатить.

Ранее мы рассказали, какие соседние страны-члены Евросоюза перевели часы на летнее время вместе с Украиной.