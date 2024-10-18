Родилась в России, а потом сменила имя и фамилию: как в детстве выглядела поп-певица Тина Кароль (фото)

Родители артистки — украинцы, которые недолго жили в Мурманской области

Тина Кароль — одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Она собирает многотысячные залы на своих концертах и сотрудничает с крупными брендами. Артистка удостоена почетного звания народной артистки Украины и ей даже приписывают роман с молодым бизнесменом. Однако не все помнят, как изначально звали певицу и что родилась она совсем не в Украине.

Будущая звезда родилась 25 января 1985 года в России, в поселке городского типа Оротукан Магаданской области. Здесь жили родители девочки — инженеры Григорий Самуилович Либерман (родом из Черновицкой области) и Светлана Андреевна Журавель. У певицы также есть старший брат Станислав.

Как выглядела Тина Кароль в детстве

В 7 лет семья Либерман перебрались на малую родину мамы певицы — в Ивано-Франковск. Там и прошло детство и юность Тины Кароль. Кстати, изначально это был псевдоним артистки, который придумала целая команда креативщиков.

Таня Либерман уже давно официально носит имя Тина Кароль. Псевдоним стал настолько неотъемлемой частью ее жизни, что не было смысла оставлять два имени.

В начале своей певческой карьеры Тина Кароль имела мальчишеский стиль в одежде, но с годами исполнительница стала более женственной. Ранее "Телеграф" писал, как изменилась Тина Кароль за время пребывания на сцене.