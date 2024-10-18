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Родилась в России, а потом сменила имя и фамилию: как в детстве выглядела поп-певица Тина Кароль (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
2010
Тина Кароль была при рождении Татьяной Либерман
Тина Кароль была при рождении Татьяной Либерман. Фото instagram.com/tina_karol

Родители артистки — украинцы, которые недолго жили в Мурманской области

Тина Кароль — одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса. Она собирает многотысячные залы на своих концертах и сотрудничает с крупными брендами. Артистка удостоена почетного звания народной артистки Украины и ей даже приписывают роман с молодым бизнесменом. Однако не все помнят, как изначально звали певицу и что родилась она совсем не в Украине.

Будущая звезда родилась 25 января 1985 года в России, в поселке городского типа Оротукан Магаданской области. Здесь жили родители девочки — инженеры Григорий Самуилович Либерман (родом из Черновицкой области) и Светлана Андреевна Журавель. У певицы также есть старший брат Станислав.

Как выглядела Тина Кароль в детстве

тина кароль в младенчестве

В 7 лет семья Либерман перебрались на малую родину мамы певицы — в Ивано-Франковск. Там и прошло детство и юность Тины Кароль. Кстати, изначально это был псевдоним артистки, который придумала целая команда креативщиков.

тина кароль в детстве

Таня Либерман уже давно официально носит имя Тина Кароль. Псевдоним стал настолько неотъемлемой частью ее жизни, что не было смысла оставлять два имени.

тина кароль в детстве

В начале своей певческой карьеры Тина Кароль имела мальчишеский стиль в одежде, но с годами исполнительница стала более женственной. Ранее "Телеграф" писал, как изменилась Тина Кароль за время пребывания на сцене.

Теги:
#Россия #Тина Кароль #Детство #Татьяна Либерман