Зеленский даст пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2025". Главные заявления

Форум завершит пресс-конференция президента

Сегодня, 23 февраля 2025 года, состоится форум "Украина. Год 2025", посвященный годовщине полномасштабного вторжения. На нем будут обсуждаться важнейшие вопросы развития страны. Завершится мероприятие пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского, на которой он ответит на вопросы журналистов.

"Телеграф" будет внимательно следить за пресс-конференцией. О главном из нее можно прочесть ниже.

Что известно о пресс-конференции

"В воскресенье, 23 февраля, пройдет форум "Украина. Год 2025", в котором примут участие представители государственных структур. Его завершит пресс-конференция Президента Украины", — отметили в Офисе президента.

Следует напомнить, что полномасштабное вторжение России в Украину началось в ночь на 24 февраля 2022 года. Около 3.40 первая колонна российских танков вошла на территорию Луганской области, а первые признаки неизбежного конфликта зафиксировали вебкамеры на крымских блокпостах.

В 4:35 российские войска атаковали международный пункт пропуска Большая Писаревка в Сумской области, а уже в 5:00 массированные ракетные удары поразили десятки городов, включая Киев. Пограничная служба Украины сообщила об обстрелах позиций вдоль границ с Россией и Беларусью. Владимир Зеленский объявил военное положение.

26 февраля развернулись ожесточенные бои к югу от столицы, в том числе в районе Василькова.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве удивили заявлением о переговорах с США по Украине.