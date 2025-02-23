Депутат от "слуг" написал заявление на конгрессмена США из-за украинского флага с антироссийским лозунгом

Причиной скандала стал флаг, подаренный украинскими ветеранами

Народный депутат Украины Евгений Петруняк обратился в правоохранительные органы с требованием расследовать "надругательство над государственными символами" из-за таблички, размещенной возле кабинета американского конгрессмена Дона Бэйкона в Вашингтоне.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Петруняк заявил, что такие высказывания на Государственном Флага Украины являются "недопустимым унижением" и возмутился тем, что это стало возможным в официальном учреждении США. Он также анонсировал обращение к Министру иностранных дел Украины с требованием реакции от Посольства Украины в США.

"По моему мнению – недопустимо так унижать и обесценивать наше государство. Нельзя такие высказывания писать на Государственном Флага, да еще и размещать такое безобразие в официальных учреждениях иностранных государств! Это полное дно! Почему на такое безобразие не отреагировало Посольство Украины?" – написал нардеп в своем сообщении.

Однако оказалось, что табличку подарили Бейкону украинские ветераны как благодарность за его последовательную поддержку Украины. Сама надпись была адресована русским захватчикам, а на фоне изображена гремучая змея – символ сопротивления, используемого в либертарианской традиции.

Дон Бэйкон является одним из самых преданных союзников Украины среди республиканцев и не поддерживает риторику Дональда Трампа по поводу возможных договоренностей с Кремлем. Он открыто называет Путина диктатором и выступает за дальнейшую военную помощь Киеву.

Ситуацию резко раскритиковала народная депутат Юлия Яцик, назвавшая действия Петруняка попыткой политического пиара.

"Я считаю, что такая непоколебимая проукраинская позиция как конгрессменов и сенаторов США, так и других иностранных государственных деятелей заслуживает уважения. Печально, что некоторые коллеги этого не понимают, а собственные политические предвыборные амбиции, громкие лозунги, имитацию бурной деятельности и показательный патриотизм ставят выше национальных интересов", — заявила Яцик.

Напомним, это не первый скандал, в который попадал народный избранник Петруняк. Ранее Телеграф писал о том, что почти полмиллиона гривен получил депутат от партии "Слуга народа" в качестве компенсации за аренду жилья, тогда как его жена приобрела квартиру в Испании и вложила миллион злотых в польскую застройку.