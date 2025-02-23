Решается судьба Европы: в Германии стартовали парламентские выборы, что означают для Украины (обновляется)

Избирательные участки будут открыты до 18:00

В воскресенье, 23 февраля, в Германии проходят внеочередные парламентские выборы. Высокий результат может получить блок ХДС/ХСС, а его лидер Фридрих Мерц претендует на должность следующего канцлера. Ближайшим конкурентом является ультраправая "Альтернатива для Германии" (21%). Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца может получить 16%.

"Телеграф" следит за выборами в Германии.

09:00 В Германии открываются избирательные участки. Голосование продлится до 18:00 по местному времени.

Что известно о выборах

Выборы проходят после распада в ноябре прошлого года коалиции Шольца, которая состояла из левоцентристских Социал-демократов (СДПГ), Зеленых и Свободных демократов из-за споров по бюджетным расходам.

27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент в ответ на запрос канцлера ФРГ Олафа Шольца. В связи с этим проводятся внеочередные выборы, чтобы собрать команду в полном составе.

Всего до выборов допущена 41 партия. Автоматически без необходимости сбора подписей до выборов допускаются партии, которые постоянно представлены в Бундестаге не менее чем пятью членами с момента предыдущих выборов (на этих выборах СДПГ, ХДС, Союз 90/Зелёные, СвДП, АдГ, ХСС и Левая партия) или постоянно представлены в парламенте любой федеральной земли не менее чем пятью членами с момента последних выборов в этой земле (Союз за Германию, Союз Сары Вагенкнехт и "Свободные избиратели").

Кто лидирует — опросы

Последние опросы показывают, что АдГ имеет 21%, что вдвое больше, чем она получила на предыдущих федеральных выборах в 2021 году, занимая второе место после ХДС-ХСС с 29%, но опережая СДПГ Шольца с 16% и Зеленых с 13%.

Фридрих Мерц ведет на выборы блок ХДС/ХСС и претендует на должность следующего канцлера. В предвыборных рейтингах его партия имеет самый высокий показатель — 30%, согласно данным ZDF-Politbarometer. Ближайшим конкурентом является ультраправая "Альтернатива для Германии" (21%). Социал-демократическая партия Германии Олафа Шольца может получить 16%.

Почему эти выборы так важны

"Из-за присущей Германии важности выборы также помогут определить, сможет ли Европа – не только ЕС – справиться со вторым сроком Трампа. Сможет ли эта Европа обеспечить оборону и безопасность, чтобы защитить не только Украину, что само по себе является сложной задачей, но и страны Балтии, Польшу и другие бывшие советские сателлиты? Может ли она реформировать свою шаткую экономическую модель? Это отголоски, которых Британия не может избежать, даже если захочет", — считает обозреватель Guardian Мартин Кеттл

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что Джей Ди Вэнс отказался встретиться с Шольцом и разозлил Германию. Сообщается, что он не планировал встречу с немецким канцлером с самого начала, поскольку Вашингтон считает, что Шольц уже ничего не стоит как политик.