"Носили ли неандертальцы вышиванки?" Где в Украине жили альфа-хищники каменного века

Неандертальцы появились около 300 тысяч лет назад и исчезли около 40 тысяч лет назад, оставив незначительный след в нашем геноме

Когда речь заходит о неандертальцах, у многих в голове может возникнуть стереотипный образ громадного глупого дикаря каменного века с дубиной в руках. Однако новые исследования могут существенно изменить этот образ.

Кем они были на самом деле, почему вокруг них в около-научном сообществе так много шума, и жили ли они на территории Украины? Давайте разбираться.

(Не) наши предки

Тема происхождения неандертальцев не слишком часто освещается в популярных медиа, а потому у части людей могло сложиться ложное впечатление о том, что они являются нашими прямыми предками. Поэтому стоит быстро пробежаться по этой теме прежде, чем двигаться дальше.

В настоящее время существует множество вопросов, связанных с особенностями человеческой эволюции, а потому отметим — сказанное ниже является упрощением, но актуально по состоянию на начало 2025 года.

Первым настоящим человеком, то есть представителем рода Homo, считается Человек прямоходящий (Homo erectus), ископаемый вид, который появился в Африке примерно 2 миллиона лет назад. Существуют и более ранние виды, вроде Homo habilis или Homo rudolfensis, но их статус остается спорным, а ученые дискутируют, причислять ли их к людям, или к австралопитекам (род ископаемых высших приматов).

Homo erectus считается также самым успешным человеческим видом, который прожил около 1,5 миллиона лет и расселился почти по всему миру. Одной из причин тому стало активное использование каменных инструментов (хотя Человек прямоходящий и не был в этом первопроходцем).

Homo erectus

Если вы слышали о том, что первые люди были оппортунистами, подбирающими объедки после других хищников, то можете об этом забыть. Есть исследования, которые утверждают, что они уже повсеместно занимались охотой на крупную добычу вроде бегемотов(!) и быков. Учитывая, что рост Homo erectus не превышал 1,5 метра, нужно иметь много самоуверенности, чтобы бросаться на столь опаснх животных с одним лишь острым камнем в руке. Впрочем, можно сказать, что именно эта склонность идти на высокие риски и "играть по-крупному" сказалась на дальнейшей эволюции всех более поздних видов человека.

В конечном итоге, насыщенная калориями диета привела к тому, что в Африке около 700 тысяч лет назад Homo erectus эволюционировали в более крупных Гейдельбергских людей (Homo heidelbergensis), которые в течение следующих 500 тысяч лет смогут расселиться по всей Африке, Ближнему Востоку и Европе.

Считается, что широкий ареал обитания и разные экосистемы привели к тому, что 300 тысяч лет назад неандертальцы выделились из Гейдельбергских людей в Европе. А 200 тысяч лет назад люди современного строения выделились из них же в Африке.

Таким образом, для нас неандертальцы не являются предками, а скорее параллельной веткой эволюции. Они заметно отличались от нас, но все же не настолько, чтобы это помешало нашим непосредственным предкам спариваться с ними и размножаться (да, до Tinder еще десятки тысяч лет эволюции). Но об этом позже.

Созданные доминировать

Массовая культура рисует образ неандертальца как огромного варвара с невысоким интеллектом. Однако в реальности их рост составлял 164—168 см для мужчин и 152—156 у женщин, вес был в районе 77 и 66 килограммов соответственно. Для сравнения, первые люди современного типа имели средний рост в 176 см для мужчин и 163 см для женщин.

Сравнение Гейдельбергского человека, неандертальца и раннего человека современного строения

Также стоит учесть, что объем мозга неандертальца составлял около 1410 кубических сантиметров, а это больше, чем у современных людей (1350 см3). Обнаружен был даже череп неандертальца с объемом в 1736 см3, что является абсолютным рекордом для гоминидов. Делало ли это их умнее, чем мы? Не факт.

Исследование от 2013 года говорит, что у неандертальцев были лучше развиты органы чувств вроде зрения и нюха, что потребовало больших ресурсов мозга. Например, у них были более крупные глаза (30х36 мм у неандертальцев против 27х33 мм у современных людей), что, как считается, позволяло им лучше видеть в условиях низкой освещенности.

При этом, "анимешные" глаза неандертальцев, хоть и помогали лучше видеть в сумерках, но мешали им активно двигать бровями, которые отыгрывают одну из важнейших ролей в общении современных людей. К слову, в том же исследовании указано, что потребность в обработке большего количества визуальной информации перетянула на себя ресурсы мозга, которые отвечают за социальные навыки и когнитивные процессы. Так что общительность точно не была "фишкой" этих людей.

Как уже отмечалось, большим ростом неандертальцы похвастаться не могли, зато их коренастые тела отличались мощной мускулатурой, а мышечная масса в среднем была на 25-40% выше, чем у современных людей. Добавьте к этому широкую грудную клетку и более плотные кости, и у вас получится образ реального тяжелоатлета. По примерным оценкам, они были на 25-50% сильнее среднестатистического человека. Так что затевать драку с этой "машиной для убийства" вам бы не захотелось.

К слову о "машинах для убийства". Вы же помните, что Homo erectus охотились на бегемотов с камнями? Неандертальцы на это могли бы сказать "Пф, любители!" и пойти охотиться на палеолоксодонов.

Палеолоксодоны — древние родственники слонов, которые достигали 22 тонн веса и пяти метров в высоту. Для сравнения крупнейшие современные африканские слоны весят не более шести тонн и имеют рост в 3,2 метра.

Палеолоксодон (красный) в сравнении с африканским (зеленый) и индийским (синий) слонами

Стоит помнить, что нет ни одного четкого доказательства того, что неандертальцы во время охоты метали копья или камни, как это делали наши предки. И даже после контактов между нашими видами они, кажется, не переняли это технологическое новшество. Возможно, их тело просто не очень подходило для этих целей.

То есть охота на древнюю мегафауну, скорее всего, сводилась к тому, чтобы толпой подбежать к огромному чудищу и затыкать его острыми палками. К слову, судя по строению ног и мышц, они могли развивать большую скорость, но лишь на коротком расстоянии. Марафонцами они точно не были, в отличие от наших предков.

Не стеснялись неандертальцы показывать "кто в пещере хозяин" и другим крупным хищникам — есть доказательства того, что они охотились на пещерных львов и медведей. Да, тоже тыкая в них острыми палками. Таким образом, статус альфа-хищника древней Европы они получили вполне заслуженно.

Пещерный лев (в центре) был даже крупнее современного африканского (справа)

Конечно такой стиль жизни приводил к огромному количеству травм и высокой смертности среди охотников, а свидетельств древних сражений среди ископаемых останков хватает с лихвой.

Дикари?

Но эти травмы показывают и другую сторону жизни древних охотников. Наверное, здесь было бы уместно вспомнить о находке из пещеры Шанидар в Ираке, которая получила название "Шанидар первый".

Речь идет о неандертальском мужчине, который умер в возрасте примерно 40-50 лет, что по их меркам было очень много. Считается, что из-за некой болезни он потерял все зубы, кроме одного. Учитывая в основном мясную диету, вряд ли бы он смог нормально жевать пищу без помощи соплеменников. И все же, он каким-то образом выжил и даже умудрился почти стереть тот самый, единственный зуб.

Не впечатляет? У этого же мужчины нашли также ряд других проблем, среди которых:

серьезная травма головы, из-за которой он, скорее всего, был слеп на один глаз;

ампутированная правая рука;

травмы ног и артрит, из-за которых он не мог нормально двигаться.

Очевидно, что сам по себе "Шанидар первый" долго бы не продержался, однако о нем продолжали заботиться даже несмотря на то, что он был для племени бесполезным.

Неандертальцы пещеры Шанидар

То, что неандертальцы все же вели себя подобно ранним людям современного строения, говорят многочисленные находки захоронений с цветами и орудиями труда. Это свидетельствует о том, что у них была какая-никакая культура и, возможно, даже зачатки религиозных убеждений.

К примеру в Киик-Коба (Крым) был найден скелет младенца, которого аккуратно уложили в специально подготовленную для этого ямку.

Еще одним важным свидетельством наличия культуры могли бы быть следы искусства. Однако в Европе они чаще ассоциируются с Homo sapiens, а вот для неандертальцев подобное встречается реже.

Но все же встречается! Например, в феврале 2025 года ученые провели исследования артефактов, найденных в пещерах Манот, Амуд, Кафзех и на стоянке Кунейтра (Израиль и Голанские высоты), и установили, что неандертальцы украшали каменные инструменты абстрактными рисунками. Не наскальная живопись, но тоже неплохо.

Все это говорит о том, что неандертальцы если и отставали в развитии от наших предков того времени, то ненамного.

А может, все же наши предки?

Конечно древние люди, охотники на мамонтов, которые населяли Европу до прихода современных людей, это очень интересно, но в последнее время интерес к ним вспыхнул с новой силой вовсе не поэтому.

Наверняка многие слышали, что в геноме нынешних людей имеется пара процентов ДНК неандертальцев, однако лишь в 2024 году ученые попытались пролить свет на вопрос "а как так получилось?".

Если вкратце, они поняли, что размножение Homo sapiens с неандертальцами было не случайностью, а вполне распространенным явлением, которое регулярно происходило на протяжении семи тысяч лет (50,5 — 43,5 тысячи лет назад).

При том ученые не нашли следов митохондриальной ДНК в геноме современного человека. Проще говоря, неандертальское наследие нам оставили мужчины неандертальцы, которые размножались с женщинами Homo sapiens.

Находили ли эти женщины привлекательными большие глубокие глаза и широкие брови? Сильные неандертальцы в физическом противостоянии не оставили шансов конкурентам нашего вида? Или, может, дети от женщин-неандертальцев имели мутации, которые делали потомство нежизнеспособным? На эти вопросы четких ответов пока нет.

Неандерталец и современная женщина

Однако открытие позволяет по-другому взглянуть на вопрос о том, почему неандертальцы исчезли. Если ранее высказывались предположения, что современные люди истребили их, выдавили из естественных мест обитания, или же неандертальцев просто добили климатические изменения, то теперь список гипотез для размышления расширился еще одной — они просто смешались с нами.

В период, когда у наших видов были особо близкие контакты, в Европе проживало от 5 до 70 тысяч неандертальцев (ученые склоняются к цифре ближе к 20 тысячам). В то время современных людей в Африке и Евразии уже было от 100 тысяч до миллиона.

Как говорилось выше, человеческие виды особым миролюбием не отличались, и свидетельства сражений между неандертальцами и нашими предками тоже существуют. Однако действительно ли мы в те времена понимали, что перед нами представители другого вида, а не просто "странные парни" из соседнего племени?

Носили ли они вышиванки?

Нет, не носили. Но зная любовь некоторых историков к тому, чтобы называть украинцами всех, кто жил на территории современной Украины в любой период времени, удержаться от шутки было сложно.

Впрочем, у нас неандертальцы таки жили. Однако чтобы понять проблему с их изучением, надо сначала понять, как тогда выглядела территория Украины.

Речь идет о среднем палеолите 250 000 – 40 000 лет назад, который охватывает период нескольких ледниковых и межледниковых эпох, что можно описать диапазоном от "прохладно" до "очень холодно" — даже в самые теплые периоды температура была в среднем на 5-8 градусов ниже, чем сегодня. А -20 градусов зимой редкостью не были.

Предполагаемое расселение неандертальцев

Хотя основной ледниковый щит на Украину не распространялся, его влияние тут ощущалось. Ландшафт в основном был степным или лесостепным, с малым количеством деревьев и большими открытыми территориями, которые продувались холодными ветрами. Из-за этого, если там и жили неандертальцы, то их стоянки были временными и привязанными к миграции добычи.

Однако в этой картине бескрайней холодной тундры можно выделить Карпатские и Крымские горы, а также холмистые районы Донбасса и Приднепровье.

На территории нашей страны есть несколько известных мест, где ранее жили неандертальцы, однако среди наиболее значимых можно отметить два: Киик-Коба (Крым) и Молодове (Черновицкая область).

Киик-Коба — это одно из самых значимых мест, посвященных исследованию неандертальцев в Восточной Европе. Пещера, вероятно, была сезонным охотничьим лагерем, где неандертальцы разделывали животных и изготавливали орудия труда. Уникальность места в том, что именно там было найдено захоронение двух неандертальцев, включая младенца. Это самое древнее свидетельство такой ритуальной практики в Восточной Европе.

Есть там и свидетельства того, что неандертальцы употребляли в пищу морепродукты (моллюсков и членистоногих). На некоторых ракушках также нашли следы ожогов, что может говорить о процессе приготовления пищи. Хотя местное население в основном продолжало охотиться на крупную добычу, о чем свидетельствуют найденные кости животных со следами разделки.

В 1924 году там также нашли каменную пластинку с несколькими намеренно нанесенными линиями, которые могут говорить о том, что у тамошних неандертальцев было стремление к искусству.

Пластинка из Киик-Коба

Молодове 1 — одно из важнейших мест жизни неандертальцев в Восточной Европе, расположенное на территории современной Черновицкой области, недалеко от реки Днестр.

В первую очередь оно примечательно обнаружением "постоянного" жилища, примерно в шесть метров в диаметре. Это стало первым доказательством того, что неандертальцы не только жили в пещерах, но и умели строить жилища из костей мамонтов. К слову, находке уже 44 тысячи лет, что делает его самым старым жильем из костей мамонта в истории человечества.

Следы использования четко указывают на то, что место использовалось регулярно. Нет, неандертальцы не жили там постоянно, но, скорее, приходили туда сезонно и оставались там на некоторое время.

Жилище в Молодове

А что в Карпатах? А вот особых находок из украинской части Карпат у нас, как ни странно, нет. Причиной тому, скорее всего, являются их труднодоступность и геологическая нестабильность. Впрочем, по находкам в Венгрии, Словакии и Румынии ученые наверняка знают, что неандертальцы в Карпатах обитали.

Так что будем верить, что палеолитические секреты украинской части гор тоже когда-то будут раскрыты.