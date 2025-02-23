За день до большой войны: что происходило в Украине 23 февраля 2022 (видео)

Западные СМИ уже тогда обращались к лидерам стран, чтобы те остановили Путина

День до полномасштабного вторжения России в Украину, 23 февраля 2022 года, был наполнен различными событиями, заявлениями, решениями и прочим.

"Телеграф" решил вспомнить, что происходило прямо накануне полномасштабного российского вторжения, ровно три года назад. Стоит отметить, что тогда во всю обсуждали введение чрезвычайного положения, а также приняли соответствующее решение по данному поводу.

Введение чрезвычайного положения

23 февраля 2022 года Верховная Рада Украины приняла указ "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины". "За" было отдано 335 голосов.

Депутат "Слуги народа", глава подкомитета Совета по госбезопасности и обороне Федор Вениславский объяснил, каким будет чрезвычайное положение в Украине. Он говорил, что в частности, военнообязанным и призывникам могут запретить изменение местожительства и выезд за границу без разрешения центров комплектования.

Санкции

Министерством финансов США введены санкции против компании-оператора "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG) и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Тем временем ЕС ввел санкции против России за признание "днр"-"лнр". Ограничения, касающиеся в частности депутатов, голосовавших за это (351 человек), а также 16 юридических лиц

Также ограничивается доступ на рынок капитала, и вводятся санкции против российских банков.

Обстрел

Боевики "днр" обстреляли детсад в Зеленополье, а в Николаевке попали прямо в жилой дом, в результате чего пострадала женщина.

Всего за этот день зафиксировали 59 обстрелов на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще один травмирован.

Корабли РФ

В Центре оборонных стратегий Украины сообщили, что Россия развернула в Черном и Азовском морях 46 боевых кораблей из всех флотов РФ

Смерть Алексея Скрипника

В этот день неожиданно скончался экс-нардеп Алексей Скрипник. 8 марта ему должно было исполниться 58 лет, а всего за несколько часов до смерти он распространял на своей странице в соцсетях сообщение о необходимости поддержки украинской армии.

Встреча Зеленского

В Офисе президента состоялась закрытая встреча Владимира Зеленского с топовыми представителями украинского бизнеса: Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Сергеем Тигипко, Борисом Колесниковым Сергеем Тарутой, братьями Суркисами, супругами Герегами, Зиновием Козицким и другими.

По итогам встречи, "государство выразило поддержку предпринимателям, и они в свою очередь выразили поддержку государству и готовность подставить свое плечо в сложное для страны время".

Обращение к Путину

Главари боевиков так называемых "днр" и "лнр" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска на Донбасс.

Встреча Блинкена и Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров планировали провести встречу 24 февраля. Они должны были обсудить дальнейший диалог между Джо Байденом и Путиным. Однако уже накануне стало известно, что встреча не состоится.

"Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно заявила о своем полном отказе от дипломатии, нет смысла проводить эту встречу сейчас…", — сказал Блинкен.

"Остановите Путина"

Западные СМИ обратились к лидерам стран, чтобы те остановили Путина перед тем, как он начнет полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в ночь на 23 февраля Россия совершила рекордную атаку по Украине.