Усик появился на публике в луке за 100 тысяч долларов (видео)

Украинца пригласили на шоу бокса в Эр-Рияде

В субботу, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся вечер бокса столетия. Украинский боксер Александр Усик посетил шоу.

Цена лука чемпиона составила около 112 тысяч долларов с учетом аксессуаров. Об этом сообщает fashionplace.boutique.

Усик пришел на вечер бокса в куртке и штанах от Stone Island по цене 540 $ и 430 $ соответственно. Источник отметил, что Александр надел очки Dior за 640 $ и часы Patek Philippe стоимостью 110 тысяч долларов.

Добавим, что ﻿в главном поединке шоу российский канадец Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) проиграл титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе российскому киргизу Дмитрию Биволу (24-1, 12 КО) решением большинства судей. На сайте "Телеграф" доступно видео этого боя.

К слову, в андеркарде шоу непобедимый немецкий боксер Агит Кабайел нокаутировал китайца Чжана Чжилеи и стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Усик, а Джозеф Паркер во втором раунде отправил на канвас Мартина Баколе, став претендентом на пояс WBO, которым также владеет украинец. Кроме того, в весе Ломаченко состоялся занимательный чемпионский бой.

Лучшие моменты первого боя Бетербиев - Бивол

Напомним, в первом поединке, который состоялся в октябре 2024 года, Бетербиев одолел Бивола решением большинства судей, однако в сети считают, что Дмитрий как минимум не проиграл тот бой. Также вечер бокса в Эр-Рияде оскандалился появлением на ринге Кадырова, который поддерживал Бетербиева.