Ультраправые имеют огромные шансы войти в парламент

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоятся внеочередные парламентские выборы, которые, скорее всего, приведут к формированию нового правительства. Считается, что самые высокие шансы на победу есть у консервативного блока ХДС/ХСС, однако ультраправая "Альтернатива для Германии" дышит им в спину.

Обычно выборы в Германии весьма предсказуемы и проходят без интриги, однако в этом году ультраправые могут получить рекордное количество мест в парламенте. "Телеграф" рассказывает, чего ждать в результате.

Не в последнюю очередь благоприятная ситуация складывается для "АдГ" из-за вмешательства американского миллиардера Илона Маска, который неоднократно демонстрировал поддержку пророссийской партии. Это даже привело к широкой публичной дискуссии в стране о том, как хорошо она помнит свою собственную историю.

ХДС/ХСС (CDU/CSU)

Впрочем, на этих выборах основные симпатии удерживает блок Христианско-демократического союза (ХДС) и ее баварской сестринской партии "Христианско-социальный союз" (ХСС). Ранее этот блок возглавляла бывший канцлер Ангела Меркель, однако теперь на выборы он идет под руководством Фридриха Мерца.

Он считается сторонником Украины и обещал передать ей ракеты Taurus в случае победы. В сравнении с политикой Меркель, Мерц более жестко относится к вопросам миграции из-за чего некоторые эксперты даже допускали, что в этом он пойдет на сделку с ультарправыми. В целом ожидается, что ХДС/ХСС наберет около 30% голосов.

АдГ (AfD)

Пророссийская ультраправая партия идет на выборы под руководством Элис Вайдель, которая выступала против иммиграции и обещала остановить помощь Украине. В целом ее риторика совпадает с нарративами кремлевской пропаганды.

Обычно АдГ считалась аутсайдером, но после успешных местных выборов в Тюрингии, сейчас у нее есть шанс набрать около 20% на федеральных выборах. Рекордный показатель для ультраправых в Германии.

СДПГ (SPD)

Социал-демократов на выборы ведет действующий канцлер Олаф Шольц. Он потерял поддержку своих союзников из Свободной-демокртической партии и "зеленых", а потому был вынужден объявить о досрочных выборах.

Сейчас он является наименее популярным канцлером со времен объединения Германии. Несмотря на это, он все еще может вернуться в парламент с 10-12% голосов и может войти в правящую коалицию.

"Зеленые" (Grune)

До последнего времени им давали мало шансов на возвращение в парламент, однако в последнее время они смогли восстановить позиции до 12-13%. Хотя они вряд ли станут ключевой силой после выборов, однако они могут сыграть ключевую роль в формировании коалиции.

"Зеленые" обычно имеют хорошее отношение к Украине. Например, действующая глава МИД Анналена Бербок неоднократно приезжала в Киев и выступала за продолжение поддержки.

Впрочем, сейчас их кандидатом на должность канцлера является министр экономики Роберт Хабек. Он обещал, что помощь Украине при нем отменять не будут.

Другие

Среди других возможных кандидатов на получение проходного результата являются:

"Левые", Die Linke (около 6%) — выступают против Украины в НАТО, но за усиление санкций против России.

Свободные демократы, FDP (4-5%) — поддерживают Украину и выступают за поставки ей крылатых ракет.

"Блок Сары Вагенкнехт", BSW (около 5%) — ультралевая пророссийская партия.

Основываясь на этом, новое руководство может состоять из ХДС/ХСС, к которым присоединятся СДПГ, СвДП или "зеленые" в любой комбинации. С ультраправыми формировать коалицию не хочет никто.

Как сообщалось ранее, Илон Маск поддержал ультраправую и пророссийскую партию "Альтернатива для Германии". По его словам, только она "может спасти Германию". Это вызвало негодование как среди немецких политиков, так и среди общественности.