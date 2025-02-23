В Киеве резко ухудшилось качество воздуха. Где сейчас дышать тяжелее всего (карта)
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Жителям и гостям города рекомендуется ограничить пребывание на улице
На этой неделе в Киеве ухудшилось качество воздуха. Средний уровень загрязнения зафиксирован на правом берегу Днепра и высокий — на левом.
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, причиной стало высокая концентрация пыли в воздухе из-за маловетреной погоды. Похожая ситуация наблюдалась и в субботу, 22 февраля.
Киевлянам и гостям столицы рекомендуется:
- ограничить пребывание на улице;
- воздержаться от проветривания помещений;
- закрыть окна;
- пить как можно больше воды;
- если есть очиститель воздуха — включить его на "максимум".
По данным карты SaveEcoBot, высокий уровень пыли в воздухе наблюдается на левом берегу. Тяжело дышать жителям домов по улицам Ижевская, Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, а также домов на бульваре Перова и Харьковском шоссе.
В то же время, по данным портала iqair.com, хуже обстоят дела не только на левом, но и на правом берегу.
Как рассказывал "Телеграф", вскоре в Украине существенно потеплеет. Еще до наступления календарной весны кое-где в Украине воздух прогреется до +15 градусов.