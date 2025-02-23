Второго раунда не будет? В Москве удивили заявлением о переговорах с США по Украине

Переговоры откладываются – что ждет нас?

Россия официально отрицала проведение нового раунда переговоров с Соединенными Штатами 25 февраля в Эр-Рияде, о которых ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии для прокремлевского агентства ТАСС.

По словам Рябкова, встреча на уровне глав профильных департаментов планируется только в ближайшие две недели. Она будет посвящена устранению раздражителей в двусторонних отношениях и станет подготовительным этапом для консультаций на уровне заместителей.

Также дипломат отметил, что пока подготовка к возможному российско-американскому саммиту находится на начальной стадии, намекая на потенциальную встречу между Путиным и Трампом.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась закрытая встреча делегаций США и России, посвященная возможности прекращения войны в Украине. Это был первый подобный раунд переговоров после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.

По данным Axios, американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Виткофф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В российскую делегацию вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Несмотря на то, что переговоры завершились без прорывных решений, США и РФ договорились продолжить диалог. В Госдепартаменте отметили, что встреча была предварительной консультацией по определению позиций сторон. Москва и Вашингтон также анонсировали создание механизма консультаций по "устранению раздражителей" в двусторонних отношениях.

Российская сторона заявила, что пока рано говорить о компромиссах, однако отметила, что "диалог начат". В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что мирное соглашение с РФ пока не обсуждается, а переговоры в Эр-Рияде были лишь попыткой выяснить истинные намерения Кремля.

Одной из ключевых тем разговора явилось потенциальное возобновление контактов между США и РФ в сфере экономики и возможность подготовки встречи Путина и Трампа, которая, по некоторым данным, может состояться уже в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что представители США и России в последние месяцы ведут тайные переговоры по Украине в Швейцарии.