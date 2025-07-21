Украинский футболист, выехавший из страны как волонтер, играет в России

Футболист решил выступать в России

Украинский нападающий Даниил Кондраков подписал контракт с клубом из 3-го дивизиона России KDV (Томск). Уроженец Луганска ранее выступал за болгарский ФК "Хебыр".

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба в telegram. Детали сотрудничества с форвардом не сообщаются. По информации Transfermarkt, у 27-летнего Кондракова есть российское гражданство.

Отметим, Даниил на профессиональном уровне дебютировал в Запорожье, где играл за "Россо Неро", "Зирку", "Металлург" З. Кроме того, он выступал за "Скалу" Стрый (Львовская область) и львовский "Рух". После полномасштабного вторжения РФ в сети появилась информация о том, что Кондраков выехал из Украины по волонтерской системе "Шлях".

За рубежом Кондраков выступал за литовскую "Судуву", после чего играл в Болгарии за "Пирин" и Мальте за "Слима Уондерерс". В 2025 году Даниил успел выступить за болгарские "Ботев" и "Хебыр".

Профиль Даниила Кондракова на Transfermarkt

KDK сообщил, что Кондраков выехал из Украины как волонтер

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