Чемпионат Украины по футболу, 1-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

В начале августа в Украине пройдут первые матчи в высшем футбольном дивизионе страны

В пятницу, 1-го августа, стартует новый розыгрыш чемпионата Украины по футболу сезона 2025/26. В прошлом году победу в первенстве отпраздновало киевское "Динамо".

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 1-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". "Динамо" начнет защиту титула игрой против "Вереса", а "Шахтер" сыграет с "Эпицентром".

Расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 1-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 1 августа

15:30. "Колос" — "Кривбасс"

18:00. "Рух" — "Полтава"

Суббота, 2 августа

15:30. "Верес" — "Динамо"

18:00. "Заря" — ЛНЗ

Воскресенье, 3 августа

13:00. "Кудровка" — "Александрия"

15:30. "Эпицентр" — "Шахтер"

18:00. "Карпаты" — "Полесье"

Понедельник, 4 августа

18:00. "Металлист 1925" — "Оболонь"

Напомним, 4 украинские команды пробились в еврокубки по итогам сезона 2024/25. "Динамо" сыграет в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов, "Шахтер" — в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. "Полесье" пробилось в 3-й раунд отбора Лиги конференций, а "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК.