Разруха и лес на трибунах: Россия уничтожила футбольный стадион, где играл легендарный клуб (видео)

РФ планомерно уничтожает спортивные объекты по всей Украине

Стадион "Кристалл" в Херсоне стал одним из спортивных объектов, которые разрушила Россия. Российская оккупация, и постоянные обстрелы после освобождения привели арену в негодность.

В сети завирусилось новое видео со стадиона. Пользователь Константин Столярчук пришел на стадион и прогулялся по трибунам.

Трибуны находятся в плачевном состоянии, а поле превратилось в настоящий огород, где уже растут небольшие кусты и деревья. "Русский мир" уничтожил арену, которая после плановой реконструкции отвечала требованиям стандартов УЕФА и ФИФА.

Инфраструктура стадиона подвергается обстрелам со стороны РФ. Из-за близости к фронту арену нельзя обслуживать.

Последствия удара РФ по "Кристаллу"

До полномасштабного вторжения РФ в Украину на "Кристалле" играл одноименный футбольный клуб из Второй лиги Украины. Болельщики наслаждались футболом на трибунах, а у команды даже были свои ультрас.

Ультрас "Кристалла"

Болельщики следят за игрой с трибун "Кристалла"

Ранее сообщалось, что оккупанты включили "Донбасс-Арену" в Донецке в перечень "объектов культурного значения России". "Телеграф" публиковал кадры заброшенного стадиона Горняков.