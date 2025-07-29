"Подарок" для Ваната и идеальный командный гол: "Динамо" прошло "Хамрун" в Лиге чемпионов (видео)

Украинский клуб без проблем идет дальше

Во вторник, 29 июля, "Динамо" сыграло ответный поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 против "Хамруна" (Мальта). В первой игре Бело-синие одолели мальтийцев со счетом 3:0.

Встреча, проходившая в Люблине (Польша) на одноименном стадионе, завершилась со счетом 3:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне уверенно начали поединок и даже забили, правда, взятие ворот в исполнении Кристиана Биловара отменил VAR из-за игры рукой. Тем не менее Бело-синие ушли на перерыв, ведя в счете 2:0. За "Динамо" забивали Владислав Ванат, который воспользовался "подарком" защитника, и Владимир Бражко, замкнувший идеальную командную атаку чемпионов Украины.

Во втором тайме "динамовцы" забили еще. На 82-й минуте отличился Тарас Михавко. Эта победа вывела Бело-синих в следующий раунд отбора ЛЧ.

"Динамо" – "Хамрун Спартанс" – 3:0. Первый матч – 3:0

Голы: Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82)

Предупреждения: Полито (86) – Овчаренко (69), Тымчик (85)

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев (Тымчик, 73), Пихаленок (Яцик, 73), Бражко, Шапаренко, Волошин (Брагару, 81), Ванат (Пономаренко, 46), Кабаев (Супряга, 46)

"Хамрун Спартанс": Бонелло, Камендзули (Микаллеф, 46), Полито, Беличич, Компри, Михана (Эмерсон, 46), М.Гарсия (Эдер, 46), Чадженович, Мбонг (Тиун, 87), Шимкус, Коффи (Джиле, 72)

Статистика матча "Динамо" - "Хамрун"

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Хамрун" будет доступен здесь позднее.

"Динамо" в 3-м квалификационном раунде ЛЧ встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). "Хамрун" вылетел в отбор Лиги Европы.

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов гостевой игрой против "Хамрун Спартанс", который ранее выбил из турнира "Жальгирис" (Литва).

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".