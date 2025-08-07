"Совсем нет совести": в Украине прогремел громкий скандал после смерти футболиста

Футбольное общество неоднозначно восприняло "инсайд" о смерти игрока "Зари"

Смерть 25-летнего украинского футболиста "Зари" Владимира Белоцерковца шокировала всю отечественную футбольную семью. Клуб не сообщил подробности трагедии, а в сети появились версии случившегося.

К примеру, журналист и блогер Игорь Бурбас на своем telegram-канале намекнул, что Владимир мог совершить самоубийство. Этот инсайд вызвал шквал критики со стороны общественности.

Однако есть информация неофициальная. И вот, насколько мне известно, Белоцерковца нашли под окном высотки. Жил он якобы на 18 этаже. Погиб ли собственной смертью, ответ даст только следствие. Однако команде ситуацию объяснили так, что это выбор самого футболиста. Если дословно. Игорь Бурбас

В комментариях под постом Бурбаса возник спор. В сети считают, что журналист не имел морального права публиковать подробности смерти игрока. Один из пользователей заявил, что у Игоря "совсем нет совести".

На спортивном портале Tribuna.com появился блог с требованием закенселить Бурбаса. Пользователь tellmewhy считает, что журналист "позорно похайповал на трагедии в "Заре".

Это дно, Игорь, дно. Одно дело твои "инсайды" о трансферах кого-то куда-то, но это уже совсем другая история. tellmewhy

Добавим, что ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский на следующий день после смерти игрока "Зари" сообщил, что, по его информации, клуб не несет никакой вины в этой трагедии, а также подчеркнул, что "есть темы, на которых нельзя спекулировать".

