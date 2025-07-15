"Поселились ящерицы": стадион, где произошел кошмар Шовковского, превратился в руины (фото)
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На этом месте когда-то бурлили футбольные страсти
Арена, где сборная Украины потерпела, пожалуй, самое обидное поражение в своей истории, находится в упадке. Речь идет о "Бежиграде" в Любляне (Словения), где наша национальная команда проиграла со счетом 1:2.
Журналистка Tribuna.com Ірина Козюпа на своем telegram-канале показала, как выглядит "Бежиград" спустя 26 лет после матча Словения — Украина. Она отметила, что арена стала домом для ящериц.
"Если пройти 15 минут пешком от памятника Сковороде, можно попасть на стадион "Бежиград".
Это та самая арена, где сборная Украины проиграла Словении в том эпическом матче, в котором Шовковский пропустил от Ачимовича.
Стадион заброшенный, там уже ящерицы поселились, а пролезть на территорию удалось только через дырку в заборе.
Такой вайб джунглей в Любляне", — написала Козюпа.
Напомним, 13 ноября 1999 года на "Бежиграде" Сине-желтые в стыковом матче отбора на ЧЕ-2000 проиграли словенцам, пропустив курьезный гол под занавес поединка. На 84-й минуте вратарь сборной Украины Александр Шовковский неудачно выбил мяч, после чего пропустил гол с центра поля. Комментатор матча тогда сказал слова, которые вошли в историю отечественного футбола: "Сашко, де ти гуляв?".
Ранее сообщалось, что стадион "Кристалл" в Херсоне стал одним из спортивных объектов, которые разрушила Россия. Оккупация и постоянные обстрелы после освобождения привели арену в негодность.