"Поселились ящерицы": стадион, где произошел кошмар Шовковского, превратился в руины (фото)

На этом месте когда-то бурлили футбольные страсти

Арена, где сборная Украины потерпела, пожалуй, самое обидное поражение в своей истории, находится в упадке. Речь идет о "Бежиграде" в Любляне (Словения), где наша национальная команда проиграла со счетом 1:2.

Журналистка Tribuna.com Ірина Козюпа на своем telegram-канале показала, как выглядит "Бежиград" спустя 26 лет после матча Словения — Украина. Она отметила, что арена стала домом для ящериц.

"Если пройти 15 минут пешком от памятника Сковороде, можно попасть на стадион "Бежиград".

Это та самая арена, где сборная Украины проиграла Словении в том эпическом матче, в котором Шовковский пропустил от Ачимовича.

Стадион заброшенный, там уже ящерицы поселились, а пролезть на территорию удалось только через дырку в заборе.

Такой вайб джунглей в Любляне", — написала Козюпа.

Памятник Григорию Сковороде в Любляне

Памятник Григорию Сковороде в Любляне

Стадион Бежиград в Любляне

Напомним, 13 ноября 1999 года на "Бежиграде" Сине-желтые в стыковом матче отбора на ЧЕ-2000 проиграли словенцам, пропустив курьезный гол под занавес поединка. На 84-й минуте вратарь сборной Украины Александр Шовковский неудачно выбил мяч, после чего пропустил гол с центра поля. Комментатор матча тогда сказал слова, которые вошли в историю отечественного футбола: "Сашко, де ти гуляв?".

Ранее сообщалось, что стадион "Кристалл" в Херсоне стал одним из спортивных объектов, которые разрушила Россия. Оккупация и постоянные обстрелы после освобождения привели арену в негодность.