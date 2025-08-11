"Пафос" - "Динамо": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги чемпионов

Бело-синие хотят попасть в основной этап главного еврокубка

Во вторник, 12 августа, "Динамо" и "Пафос" проведут второй матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Пафос" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине игру "Пафос" — "Динамо" покажет "Київстар ТБ" и "2+2". Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Пафос" — "Динамо" состоится в Лимасоле (Кипр) на одноименной арене. Начало игры в 20:00 по киевскому времени. Обе платформы покажут игру бесплатно, правда, на сервисе "Київстар ТБ" необходима регистрация. Первый матч, который состоялся в Польше, завершился победой киприотов со счетом 1:0.

Победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Пафоса" выйдет в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Лех" (Польша)/"Црвена Звезда" (Сербия). Неудачник "дуэли" вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы, где проведет поединок с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс".

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".