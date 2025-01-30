"Динамо" попрощалось с еврокубками победой над скромным РФШ (Видео)

Киевляне провели невнятный первый тайм, но во втором добыли уверенную победу

В четверг, 30 января, киевское "Динамо" провело матч 8-го тура Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. В Гамбурге (Германия) киевляне добыли свою единственную победу в этом розыгрыше ЛЕ.

Встреча, проходившая на "Фолькспаркштадионе", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме Бело-синие владели преимуществом, однако до ворот соперников фактически не добирались. Киевляне нанесли всего два удара (1 в створ) за первые 45 минут.

Во втором тайме хозяева немного увеличили активность на чужой половине, что дало свои плоды. На 76-й минуте Александр Пихаленок, получив мяч после серии рикошетов, вколотил "снаряд" в ворота гостей.

"Динамо" – РФШ – 1:0

Гол: Пихаленок (76)

Предупреждения: Биловар (20), Пономаренко (91) – Панич (39), Пренга (91)

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Рубчинский (Саленко, 88), Михайленко, Пихаленок, Кабаев (Пономаренко, 86), Ванат, Ярмоленко (Волошин (90)

РФШ: Ондоа, Липушчек, Пренга, Нжие (Мареш, 80), Одишария, Панич, Мархиев, Савальниекс (Силагадзе, 85), Зеленков (Лемаич, 80), Нджики (Куадьо, 46), Икауниекс

Полный видеообзор матча "Динамо" — РФШ:

Напомним, по итогам восьми туров Лиги Европы "Динамо" набрало 4 очка и заняло 34-е место в основном турнире. Киевляне досрочно прекратиили борьбу за выход в плей-офф ЛЕ.

В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3). В 7-м туре столичная команда вырвала ничью у "Галатасарая" (3:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров вышли 24 из 36 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.