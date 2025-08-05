VAR украл у "Динамо" гол, а "Пафос" забрал победу в Лиге чемпионов (видео)

Кипрский клуб создал немало проблем киевлянам

Во вторник, 5 августа, "Динамо" сыграло "домашний" поединок с "Пафосом" (Кипр) в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Накануне киевляне удачно стартовали в чемпионате Украины.

Встреча, проходившая в Люблине (Польша) на одноименной арене, завершилась со счетом 0:1 в пользу "Пафоса". Об этом сообщает "Телеграф".

Кипрская команда предложила киевлянам быстрый футбол с обилием атак. "Пафос" вчистую выиграл дебют, однако Бело-синие ближе к середине тайма выровняли игру и также стали создавать опасные моменты у ворот соперника. Ключевой момент игры произошел в середине второго тайма. Швейцарский арбитр Сандро Шерер назначил пенальти в ворота гостей за спорный фол на Владиславе Ванате, однако через минуту рефери после просмотра VAR отменил 11-метровый.

На 84-й минуте матча бразилец Андерсон в быстрой контратаке принес "Пафосу" победу. Примечательно, что голевая атака гостей началась после неудачного углового в исполнении киевлян.

"Динамо" – "Пафос" – 0:1

Гол: Андерсон (84)

Предупреждения: Михайленко (16), Шапаренко (99) – Танкович (29), Пепе (94), Кина (98)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Михайленко (Кабаев, 66), Бражко, Пихаленок (Буяльский, 79), Шапаренко, Ванат, Ярмоленко (Волошин, 66).

"Пафос": Неофитос, Пилеас (Ланга, 89), Лукассен, Шуньич, Гольдар, Драгомир (Сема, 82), Танкович (Андерсон, 68), Пепе, Оршич (Кина, 82), Коррея, Жажа (Бруно, 68).

Статистика матча Динамо - Пафос

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Пафос":

Отметим, ответная игра между "Пафосом" и "Динамо" состоится 12 августа. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Лех" (Польша) / "Црвена Звезда" (Сербия). Неудачник "дуэли" вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы, где проведет поединок с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс".

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".