"Динамо" выиграло чемпионат Украины по футболу, не проиграв ни матча (видео)

Бело-синие в рекордный раз завоевали золотые медали

В воскресенье, 18 мая, в Одессе состоялся матч 29-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Черноморец" — "Динамо". Эта встреча прошла с болельщиками, что накануне привело к билетному скандалу.

Поединок, проходивший на стадионе "Черноморец", завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Счет в игре открыл Андрей Ярмоленко, который реализовал пенальти. Моряки не смутились и сумели отыграться благодаря отличной игре Алексея Хобленко на "втором этаже".

Полный видеообзор матча "Черноморец" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Таким образом, "Динамо" в 17-й раз побеждает в чемпионате Украины, что является рекордом. Добавим, что у "Шахтера" 15 побед на внутренней арене. К слову, киевский клуб в сезоне 2024/25 не знает поражений.

Напомним, "Динамо" не побеждает "Шахтер" на протяжении 4 лет. В текущей кампании Бело-синие в серии пенальти проиграли Горнякам в финале Кубка Украины. В апреле киевляне сыграли Классическое с дончанами на "Арене Львов", завершив игру вничью со счетом 2:2. В первом круге УПЛ "Динамо" и "Шахтер" также сыграли вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что "Карпаты" в 29-м туре УПЛ умудрилось проиграть "Колосу". Примечательно, что львовская команда дополнительно мотивировала соперников, опубликовав неоднозначный анонс к поединку.