"Пафос" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитись матч Ліги чемпіонів

Біло-сині хочуть потрапити в основний етап головного єврокубка

У вівторок, 12 серпня, "Динамо" та "Пафос" проведуть другий поєдинок у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Пафос" — "Динамо".

У прямому етері в Україні гру "Пафос" — "Динамо" покаже "Київстар ТБ" та "2+2". Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч "Пафос" — "Динамо" відбудеться у Лімасолі (Кіпр) на однойменній арені. Початок гри о 20:00 за київським часом. Обидві платформи покажуть гру безкоштовно, щоправда, на сервісі "Київстар ТБ" потрібна реєстрація. Перший матч, який відбувся у Польщі, завершився перемогою кіпріотів з рахунком 1:0.

Переможець 2-матчевого протистояння "Динамо" та "Пафосу" вийде у вирішальний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари "Лех" (Польща)/"Црвена Звєзда" (Сербія). Невдаха "дуелі" вилетить у раунд плей-оф Ліги Європи, де проведе поєдинок з переможцем пари "Маккабі" Тель-Авів — "Хамрун Спартанс".

Нагадаємо, у новому сезоні кияни стартували з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0 та вийшли на "Пафос". Кіпрський клуб напередодні вибив із турніру "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".