Здесь творилась история футбола, а теперь растут деревья: легендарный "Метеор" в Днепре пугает своим видом (видео)

На этом стадионе играл легендарный "Днепр" и сборная Украины

Спорткомплекс "Метеор" в Днепре сильно пострадал из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поле и трибуны арены находятся в упадке.

Пользователь Tik Tok Андрей Ромашин показал, как сейчас выглядит стадион. Видео завирусилось в сети, украинцы активно комментируют кадры.

"Метеор" был построен в 1966 году. До 2008 года стадион был "домом" для футбольного клуба "Днепра". Именно на "Метеоре" днепряне дважды становились чемпионами СССР. Также на этой арене играла сборная Украины. "Метеор" принимал отборочный матч чемпионата мира-2006 Украина — Албания (2:2). Последним профессиональным клубом, игравшим на стадионе был "ВПК-Агро", который в 2022 году прекратил выступления.

Арена находится вблизи "Южмаша", который неоднократно подвергался ракетным ударам РФ. Видимо, власти займутся спорткомплексом уже после окончания боевых действий.

На видео Ромашина видно, что поле стадиона превратилось в огород, а на трибунах растут кусты и деревья. Украинцы активно комментируют кадры. Пользователи вспоминают славную историю арены.

