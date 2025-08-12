"Пафос" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Столичный клуб попытается взять реванш за обидное поражение

Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" сыграет гостевой матч против кипрского "Пафоса" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первая игра завершилась поражением Бело-синих со счетом 0:1.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Пафос" — "Динамо". Начало встречи в 20:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Пафос" — "Динамо"

В прямом эфире в Украине игру "Пафос" — "Динамо" покажет "Київстар ТБ" и "2+2". Встреча состоится в Лимасоле (Кипр) на одноименной арене. Обе платформы покажут поединок бесплатно, правда, на сервисе "Київстар ТБ" необходима регистрация.

Прогноз букмекеров на матч "Пафос" — "Динамо"

По мнению букмекеров, Бело-синие являются небольшими фаворитами второго поединка, несмотря на поражение в первой игре. Специалисты оценили вероятность победы киевлян в гостях в 40%. В то же время триумф хозяев менее вероятен — 32%. Однако украинский клуб имеет меньше шансов на выход в следующий раунд отбора ЛЧ — коэффициент 2,41 на "Динамо" против 1,57 за "Пафос".

Победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" и "Пафоса" выйдет в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Лех" (Польша)/"Црвена Звезда" (Сербия). Неудачник "дуэли" вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы, где проведет поединок с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс".

Напомним, в новом сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0 и вышли на "Пафос". Кипрский клуб накануне выбил из турнира "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".