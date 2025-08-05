Украинская красотка затмила футбольную трансляцию и стала звездой сети: кто она? (фото, видео)

Девушка оказалась подругой известного футболиста

В Украине стартовал чемпионат по футболу в высшем дивизионе. Главным украшением 1-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) стала болельщица, которая попала в прямой эфир на матче "Заря" — ЛНЗ (0:0).

Оператор поймал в кадр красивую пару, которая наблюдала за игрой с трибун. Оказалось это были форвард "Колоса" Даниил Алефиренко и его девушка Яна Андрущенко, передает "Телеграф".

Даниил Алефиренко и Яна Андрущенко попали в прямой эфир матча УПЛ

Алефиренко, похоже, пришел на домашнюю игру "Зари", за которую он выступал в прошлом. С собой он взял горячую подругу, фит-модель Яну Андрущенко. Девушка в интервью blik призналась, что ходит на футбол с дества, ведь родилась в футбольном городе — Александрии. Кроме того, она активно болеет за своего любимого.

Я верю, что у него есть все шансы проявить себя на достойном уровне, для этого у него есть все. Он очень талантливый футболист и отдается своему любимому делу на все 100. Я даже не сомневаюсь, что он добьется успеха в футболе", — рассказала Яна.

Добавим, что футбол в Киеве между "Зарей" и ЛНЗ завершился вничью 0:0. А видео с этой игры с Алефиренко и Андрущенко завирусилось в сети. Яна весьма популярна в соцсетях. К примеру на ее страницу в Instagram подписано свыше 35 тысяч человек.

Яна Андрущенко в черном боди

Яна Андрущенко в белом боди

Яна Андрущенко в черном купальнике

Яна Андрущенко в черном платье

Яна Андрущенко в BMW

Яна Андрущенко на прогулке в Киеве

Яна Андрущенко в розовом купальнике

Ранее сообщалось, что перспективный украинский голкипер "Кривбасса" Игорь Омельченко не вернулся в Украину. Игрок пропал и не выходит на связь после сбора команды в Словении.