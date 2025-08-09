Забарный в ПСЖ будет получать миллионы: названа "чистая" зарплата футболиста

Украинский футболист перейдет в лучший клуб Европы

Главная трансферная сага межсезонья в Украине — переход украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного в "Пари Сен-Жермен" подходит к логическому концу. Трансфер фактически состоялся.

Об этом в субботу, 9 августа, в соцсети Х сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Французский портал L’Equipe назвал зарплату украинца в парижском суперклубе.

Все документы по сделкам между клубами подписаны и скреплены печатями по Илье Забарному и Лукасу Шевалье. "Пари Сен-Жермен" получил двух главных игроков, которых хотел. Стратегия согласована с Насером Аль-Хелаифи, Луисом Кампосом и Луисом Энрике. Фабрицио Романо

По данным источника, 22-летний украинец будет получать 4,5 млн евро (около 216 млн грн) "чистыми" в год в свой первый сезон. При этом парижане подписывают центрбека на 5 лет. Сумма трансфера, по данным Романо, составит 67 миллионов евро (около 3,2 млрд грн), включая бонусы.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом. Ожидается, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов покинет клуб после прихода украинца.

Как играет Илья Забарный

Напомним, ПСЖ в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. При этом парижане не смогли завоевать титул на Клубном чемпионате мира.