Погибла целая футбольная команда и не только. Как из-за одной ошибки в небе над Украиной произошла ужасная авиакатастрофа

11 августа 1979 года в небе над Каменским (бывший Днепродзержинск) произошла одна крупнейших авиакатастроф в истории авиации. Два пассажирских авиалайнера Ту-134А авиакомпании "Аэрофлот" столкнулись на высоте 8400 метров, что привело к гибели 178 человек.

Большой резонанс трагедии добавило наличие на одном из бортов футбольной команды "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан). "Телеграф" рассказывает о трагедии, которая произошла 46 лет тому назад.

17 членов команды "Пактахор" (14 футболистов, второй тренер, администратор и врач) летели на матч Высшей лиги СССР с "Динамо" (Минск) рейсом SU-7880 Ташкент—Гурьев—Донецк—Минск). На рейс не попали 2 члена команды — защитник Анатолий Могильный и массажист Анатолий Дворников, который опоздал на самолет. Кроме того, накануне главный тренер команды Олег Базилевич отправился в Минск через Сочи, чтобы встретится с семьей. Место Могильного занял полузащитник Михаил Ан, который не должен был лететь на игру из-за травмы, однако его уговорили одноклубники.

В 13:35 по киевскому времени рейс SU-7880 и рейс SU-7628 Челябинск—Воронеж—Кишинев пропали с радаров. Белорусский Ту-134 под углом 95° врезался в молдавский Ту-134. Обломки бортов разлетелись на землю на большой территории в районе сел Куриловка, Николаевка и Елизаветовка на Днепропетровщине. Погибли все находившиеся в обоих самолетах 178 человек (94 в молдавском и 84 в белорусском), включая 36 детей.

Официальной причиной авиастолкновения стали ошибки диспетчера и диспетчера-инструктора. 20-летний диспетчер Николай Жуковский и его 28-летний наставник Владимир Сумской были приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Сумской отбыл в тюрьме 6,5 года, после чего вышел на свободу за хорошее поведение.

"Пахтакор" был доукомплектован игроками из других команд и занял в чемпионате СССР 1979 года 9-е место. Кроме того, Федерация футбола СССР гарантировала команде в течение трех лет место в Высшей лиге независимо от итогового результата.

К 30-летию катастрофы на месте падения белорусского Ту-134 был установлен памятник в виде черной вертикальной плиты с надписью: "Памяти футбольной команды "Пахтакор" и всем жертвам, погибшим в авиакатастрофе 11 августа 1979 года. От футбольного братства бывшего СССР".

Памятник на месте падения рейса SU-7880

Одновременно был открыт мемориал в Куриловке.

Мемориал жертвам авиакатастрофы в Куриловке

Мемориал жертвам авиакатастрофы в Куриловке

