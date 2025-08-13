ПСЖ - "Тоттенхэм": онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

Парижане и лондонцы разыграют евротрофей

В среду, 13 августа, действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона ПСЖ и "Тоттенхэм" соответственно сыграют поединок за евротрофей — Суперкубок УЕФА. Игра состоится в Удине (Италия).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Тоттенхэм". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча ПСЖ — "Тоттенхэм" (обновляется)

"Тоттенхэм" в прошлой кампании завоевал свой первый евротрофей за 41 год, победив в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед". Кроме того, Шпоры провалились в Английской премьер-лиге, заняв 17-ю позицию.

ПСЖ по итогам сезона 2024/25 выиграл квадрупл (Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов), однако не сумел выиграть Клубный чемпионат мира в США, где в финале проиграл "Челси".

ПСЖ и "Тоттенхэм" встречались между собой лишь на Международном кубке чемпионов в 2017 году. Тогда лондонцы победили парижан со счетом 4:2.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч ПСЖ — "Тоттенхэм" в прямом эфире в Украине. Кроме того, "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на игру.

Добавим, что парижский клуб накануне Суперкубка УЕФА усилился украинским центральным защитником Ильей Забарным. Украинец перешел в ПСЖ, несмотря на наличие россиянина Матвея Сафонова в составе французов. Украинец прилетел с командой в Удине, однако участие в матче со Шпорами не примет.