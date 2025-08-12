Украинец Забарный перешел в суперклуб: Суркисы заработали на трансфере миллионы (видео)

Украинец стал игроком европейского гранда

Во вторник, 12 августа, французский суперклуб "Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Ильи Забарного. Ожидается, что российский вратарь парижан Матвей Сафонов покинет команду до начала сезона.

О переходе Забарного в ПСЖ официально сообщила пресс-служба французского клуба. Илья стал первым украинцем в "Пари Сен-Жермен".

Сумма трансфера, по информации известного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, составила 67 миллионов евро (около 3,2 млрд грн), включая бонусы. Часть денег от трансфера получит киевское "Динамо" (около 10,5 млн евро, — "ТаТоТаке"). По данным Романо, 22-летний Забарный будет получать 4,5 млн евро (около 216 млн грн) "чистыми" в год в свой первый сезон. Контракт Ильи с ПСЖ рассчитан на 5 лет.

Сколько заработают Суркисы за траснфер Забарного в ПСЖ

В сезоне 2024/25 Забарный сыграл 39 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом. "Борнмут" по итогам сезона занял 9-е место в Английской премьер-лиге.

Забарный является воспитанником киевского "Динамо". Илья стал игроком взрослой команды в 2020 году. В январе 2023 года центральный защитник перебрался в "Борнмут", сумма трансфера составила 22,70 млн евро. К слову, англичане облажались, представляя украинца.

Напомним, в составе ПСЖ есть россиянин Матвей Сафонов. Ранее сообщалось, что Забарный отказался от перехода в ПСЖ в зимнее трансферное окно именно из-за россиянина.