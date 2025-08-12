ПСЖ - "Тоттенхэм": определены шансы команд в битве за Суперкубок УЕФА

Аналитики не верят в успех англичан

В среду, 13 августа, действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы ПСЖ и "Тоттенхэм" соответственно разыграют между собой Суперкубок УЕФА."Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Тоттенхэм".

По мнению букмекеров, ПСЖ — безоговорочный фаворит матча. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценивают вероятность успеха парижан в 67% против 14 за лондонцев.

Прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ — "Тоттенхэм"

Favbet: (победа ПСЖ 1,48 — ничья 4,85 — победа "Тоттенхэма" 6,40)

William Hill: (1,44 — 4,80 — 6,50)

Bwin: (1,44 — 4,80 — 6,25)

Напомним, "Тоттенхэм" в прошлой кампании завоевал свой первый евротрофей за 41 год, победив в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед". Кроме того, Шпоры провалились в Английской премьер-лиге, заняв 17-ю позицию.

ПСЖ по итогам сезона 2024/25 выиграл квадрупл (Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов), однако не сумел выиграть Клубный чемпионат мира в США, где в финале проиграл "Челси".

Добавим, что парижский клуб накануне Суперкубка УЕФА усилился украинским центральным защитником Ильей Забарным. Украинец перешел в ПСЖ, несмотря на наличие россиянина Матвея Сафонова в составе французов.